Bộ Y tế tung loạt giải pháp ‘đánh chặn’ vấn nạn mỹ phẩm dỏm

TPO - Trước tình trạng mỹ phẩm kém chất lượng, quảng cáo tràn lan và lợi dụng người nổi tiếng để bán hàng, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết sẽ thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp nhằm siết lại thị trường, xử lý nghiêm sai phạm, bảo vệ người tiêu dùng.

Nhiều bê bối về mỹ phẩm bị phanh phui

Trong thời gian gần đây, liên tiếp nhiều bê bối mỹ phẩm dỏm bị phanh phui, cho thấy mức độ phức tạp của thị trường này. Trường hợp Ngân Collagen quảng cáo sai lệch dẫn đến việc Cục Quản lý Dược yêu cầu kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh và công bố mỹ phẩm N-Collagen. Vụ VB Group càng gây chú ý khi sản phẩm chống nắng Hanayuki bị phát hiện không đạt chất lượng, buộc đình chỉ lưu hành, thu hồi và xem xét dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả.

Đáng chú ý nhất là nhóm mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK do Công ty MK Skincare nhập khẩu và phân phối tại hệ thống Mailisa, bị báo chí phản ánh liên tục. Ngay sau đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương lấy mẫu kiểm nghiệm, rà soát hồ sơ công bố và xử lý vi phạm nếu có. Những sự việc này cho thấy nguy cơ mỹ phẩm kém chất lượng len lỏi sâu vào thị trường, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.

Nhóm sản phẩm do MK Skincare nhập khẩu và được phân phối bởi hệ thống Mailisa đang bị cơ quan chức năng kiểm nghiệm làm rõ sai phạm (nếu có)

Ngày 19/11, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, TS.DS Tạ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) – cho biết công tác thanh tra, kiểm tra mỹ phẩm được triển khai thường xuyên theo nguyên tắc quản lý rủi ro của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT. Trên cơ sở thông tin báo chí phản ánh và kết quả hậu kiểm, Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược đã ban hành hàng loạt văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, lấy mẫu, xử lý vi phạm.

Vụ N- Collagen, Cục đã yêu cầu Sở Y tế TP.HCM, Tây Ninh, Cà Mau kiểm tra hoạt động quảng cáo, kinh doanh và xử lý vi phạm. Tương tự, sau khi phát hiện sản phẩm chống nắng Hanayuki của VB Group có kết quả kiểm nghiệm không đạt, Cục đã yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ lô vi phạm và giao Sở Y tế Đồng Nai, TP.HCM làm rõ trách nhiệm trong quá trình sản xuất, ghi nhãn, quảng cáo; chuyển hồ sơ cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu mỹ phẩm giả.

Đáng chú ý, với nhóm sản phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK do MK Skincare nhập khẩu và được phân phối tại hệ thống Mailisa, ngày 17/11/2025 Cục đã đồng loạt phát hành ba công văn yêu cầu các địa phương cung cấp kết quả thanh tra, Viện Kiểm nghiệm lấy mẫu kiểm nghiệm và doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm. Trong thời gian chờ kết quả, Cục khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng các sản phẩm của MK Skincare.

7 giải pháp siết chặt thị trường mỹ phẩm

Theo TS.DS Tạ Mạnh Hùng, tình trạng mỹ phẩm dỏm, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn có xu hướng gia tăng, đặc biệt trên môi trường mạng. Để giải quyết tận gốc, Cục Quản lý Dược nêu bảy nhóm giải pháp trọng tâm Bộ Y tế đang triển khai.

Một là hoàn thiện thể chế, trong đó có việc xây dựng Nghị định mỹ phẩm mới nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và tăng chế tài xử phạt để đảm bảo tính răn đe. Hai là kiện toàn nhân lực quản lý từ trung ương đến địa phương, tăng tần suất thanh tra hậu kiểm. Ba là phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Công an nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc mỹ phẩm.

Ngành y tế sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan siết chặt quảng cáo mỹ phẩm trên mạng xã hội (ảnh minh họa)

Bốn là tăng cường phối hợp liên ngành giữa các lực lượng như y tế, công an, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng trong kiểm tra, xử lý vi phạm. Năm là mở rộng hoạt động lấy mẫu mỹ phẩm trên toàn quốc để kiểm tra chất lượng. Sáu là kiểm tra nghiêm ngặt việc quảng cáo, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử – nơi mỹ phẩm dỏm thường được tiếp thị mạnh. Bảy là đẩy mạnh truyền thông để doanh nghiệp và người tiêu dùng hiểu rõ quy định, tự bảo vệ mình khi lựa chọn sản phẩm.