Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân khi sử dụng mỹ phẩm do MK Skincare nhập khẩu và công bố

Trước thời điểm bị cơ quan công an kiểm tra, Thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những chuỗi thẩm mỹ lớn tại Việt Nam - từng gây chú ý với danh mục 15 sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic. Theo nhãn sản phẩm Doctor Magic, đơn vị nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE (TPHCM).

Theo dữ liệu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, từ năm 2018 đến nay MK Skincare được tiếp nhận tổng cộng 162 Phiếu công bố mỹ phẩm; trong đó đến ngày 17/11/2025 còn 81 Phiếu công bố còn hiệu lực.

Đơn vị nhập và phân phối sản phẩm nhãn Doctor Magic tại Việt Nam mà Mailisa giới thiệu, là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE (TPHCM).

Qua rà soát, Cục Quản lý Dược cho biết đến thời điểm hiện tại chưa nhận được phản ánh từ Sở Y tế, hệ thống kiểm nghiệm hay người tiêu dùng về việc các sản phẩm “Doctor Magic”, “Maika Beauty” hoặc “MK” do MK Skincare nhập khẩu vi phạm chất lượng.

Tuy nhiên, sau khi có thông tin báo chí, Cục đã ban hành các văn bản gửi Sở Y tế toàn quốc yêu cầu cung cấp thông tin thanh tra, kiểm tra đối với công ty; đồng thời đề nghị các viện kiểm nghiệm lấy mẫu đánh giá chất lượng những sản phẩm thuộc các nhãn hàng trên. Cục cũng yêu cầu MK Skincare nộp kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ thông tin sản phẩm để phục vụ công tác đánh giá. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan quản lý sẽ thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, xử phạt theo quy định và thông tin rộng rãi để người dân biết.

Trong khi chờ kết luận chính thức từ hệ thống kiểm nghiệm, Cục Quản lý Dược khuyến cáo các cơ sở kinh doanh và người dân cần thận trọng khi sử dụng mỹ phẩm do MK Skincare nhập khẩu và công bố, đồng thời lưu ý tham khảo danh mục sản phẩm liên quan đã được cơ quan chức năng gửi kèm.

Theo cơ quan quản lý, mỗi năm có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm được tiếp nhận Phiếu công bố từ khoảng 2.500 cơ sở trên toàn quốc. Riêng Bộ Y tế tiếp nhận khoảng 150.000 sản phẩm nhập khẩu, trong khi các Sở Y tế địa phương tiếp nhận khoảng 50.000 sản phẩm sản xuất trong nước. Toàn bộ quy trình công bố thực hiện theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT, trong đó doanh nghiệp chỉ cần cung cấp Phiếu công bố, Giấy ủy quyền và Giấy chứng nhận lưu hành tự do. Cơ sở đứng tên công bố phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng, an toàn và hiệu quả của sản phẩm khi lưu thông. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm được các cơ quan quản lý triển khai hằng năm theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

Số liệu kiểm nghiệm chất lượng cho thấy tỷ lệ mẫu mỹ phẩm không đạt dao động từ 1,5% đến hơn 2% tùy năm. Riêng giai đoạn 2022–2025, số lượng sản phẩm bị đình chỉ lưu hành tăng mạnh, từ 41 sản phẩm năm 2022 lên 305 sản phẩm năm 2024 và 199 sản phẩm tính đến ngày 17/11/2025.

Số Phiếu công bố bị thu hồi tại Cục Quản lý Dược thay đổi qua từng năm, bên cạnh lượng lớn hồ sơ do doanh nghiệp tự nguyện thu hồi. Công tác xử phạt hành chính cũng được siết chặt hơn: năm 2024, Cục Quản lý Dược kiểm tra 23 cơ sở và xử phạt 2 đơn vị với tổng số tiền 255 triệu đồng; tính đến ngày 17/11/2025, số cơ sở bị xử phạt đã tăng lên 11 với tổng tiền phạt hơn 1 tỉ đồng. Cơ quan quản lý cho biết đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị kiểm nghiệm và doanh nghiệp tăng cường hậu kiểm, lấy mẫu và giám sát chất lượng mỹ phẩm.