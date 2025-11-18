Bộ Y tế cảnh báo tình trạng gia tăng bệnh nhân cúm mùa, virus hợp bào hô hấp

TPO - Ngày 18/11, Bộ Y tế cho biết Hệ thống giám sát đã báo cáo tình trạng gia tăng cục bộ ca mắc cúm mùa, virus hợp bào hô hấp (RSV) và tay chân miệng tại một số địa phương. Nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, nhất là khu vực phía Bắc như Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Việt Nam, các bệnh viêm đường hô hấp cấp được ghi nhận ổn định trong nhiều năm qua với 300.000 đến 500.000 ca mỗi năm. Riêng năm 2025, số mắc giảm vào những tháng giữa năm nhưng đã tăng trở lại trong ba tháng gần đây, dao động từ 8.500 đến 11.000 ca mỗi tháng. Tính đến nay, cả nước ghi nhận hơn 132.000 ca mắc cúm mùa, trong đó có ba trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc giảm 54,8% và số tử vong giảm một nửa.

Nhiều trẻ mắc cúm A nhập viện.

Các chủng cúm đang lưu hành chủ yếu gồm A(H1N1), A(H3N2) và cúm B, chưa ghi nhận sự thay đổi về độc lực. Theo nhận định của ngành y tế, thời điểm giao mùa Thu - Đông với nhiệt độ và độ ẩm biến động thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh phát triển. Cùng với đó, các hoạt động cuối năm như hội nghị, sự kiện đông người, cưới hỏi và nhu cầu đi lại tăng cao khiến nguy cơ lây lan bệnh từ cộng đồng về hộ gia đình lớn hơn, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng 1 tỷ ca mắc cúm mùa với 290.000 đến 650.000 trường hợp tử vong. Dữ liệu giám sát mới nhất cho mùa cúm 2025-2026 cho thấy hoạt động của virus cúm đang tăng lên tại nhiều khu vực, trong đó chủng A(H3N2) chiếm ưu thế ở Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Bên cạnh cúm mùa, RSV tiếp tục là tác nhân gây viêm đường hô hấp cấp phổ biến ở trẻ nhỏ và có thể gây biến chứng nặng ở người cao tuổi. Mỗi năm có khoảng 3,6 triệu trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện vì RSV, với khoảng 100.000 trường hợp tử vong.

Trước tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chú ý duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi và tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng khi chưa được làm sạch. Người dân được khuyến nghị đeo khẩu trang tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng hoặc khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh nhằm bảo vệ bản thân và cộng đồng. Việc hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh cũng là biện pháp quan trọng trong giai đoạn giao mùa.

Bộ Y tế lưu ý mỗi gia đình cần thường xuyên vệ sinh môi trường sống, làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn phím, điện thoại. Các không gian trong nhà, phòng học, phòng làm việc, hội nghị cần được thông thoáng, ưu tiên ánh sáng tự nhiên để giảm nguy cơ tồn lưu mầm bệnh. Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động thể lực giúp nâng cao sức đề kháng, nhất là ở nhóm nguy cơ cao.

Khi xuất hiện triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu hoặc mệt mỏi, người dân cần sớm đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định của bác sĩ.