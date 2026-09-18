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Gỡ điểm nghẽn, chốt hạn về đích 2 dự án lớn tại Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Sau thời gian dài chậm tiến độ do vướng mặt bằng, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn cuối cùng, phấn đấu hoàn thành Quốc lộ 14E và đường ven biển 129 theo các mốc thời gian đã đề ra.

Chốt mốc hoàn thành Quốc lộ 14E

Ngày 18/9, kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm phía Nam Đà Nẵng, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc cuối cùng tại dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 14E, không để dự án tiếp tục chậm trễ.

Dự án giao thông huyết mạch này có chiều dài hơn 71km, có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng đi qua 7 xã gồm Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà, Phước Hiệp và Khâm Đức. Đây là một trong số các dự án chậm tiến độ kéo dài. Trong đó, khu vực nút cầu vượt đường sắt thuộc xã Thăng Bình là nỗi ám ảnh của người dân khi lưu thông qua đây. Trong thời gian thi công, đoạn đường thường xuyên lầy lội vào mùa mưa, bụi mù vào những ngày nắng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

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Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm phía nam thành phố.

Theo ông Quế Hải Trung - Giám đốc Ban điều hành dự án, đến nay công trình đạt khoảng 93% khối lượng. Các hạng mục còn lại chủ yếu là cầu vượt đường sắt, cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E.

“Chúng tôi đang quyết tâm theo chỉ đạo của UBND thành phố là cầu vượt đường sắt hoàn thành trong ngày 30/9 và toàn bộ công trình hoàn thành vào ngày 30/10”, ông Trung nói.

Ban Điều hành dự án cũng cho biết, hiện nay dự án còn vướng mặt bằng của 11 hộ dân tại khu vực thi công. UBND xã Thăng Bình đã cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 10/10.

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Nút giao cầu vượt đường sắt dự án cải tạo quốc lộ 14E là nỗi ám ảnh của người dân khi tham gia giao thông. Ảnh: Hoài Văn

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Nam Hưng cho biết: Quốc lộ 14E chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó khó khăn lớn tập trung ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Lãnh đạo thành phố ghi nhận sự vào cuộc của Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương trong việc bám sát cơ sở, xử lý từng trường hợp còn vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành dự án trong tháng 10, riêng nút cầu vượt đường sắt xong trước ngày 30/9.

Liên quan tình trạng mất an toàn giao thông tại nút cầu vượt đường sắt trong thời gian thi công, ông Hưng cho biết: Đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 4 (Bộ GTVT) san gạt, xử lý nền đường, tạo điều kiện cho người dân lưu thông, nhất là trong mùa mưa.

Chạy đua giải phóng mặt bằng đường ven biển 129

Tại dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), dự án thành phần 2 (tuyến nối đường Võ Chí Công với Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1) đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, dự án hoàn thiện đường ven biển 129 gồm 2 dự án thành phần, tổng mức đầu tư hơn 2.056 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 dài hơn 23km, đến nay giá trị xây lắp đạt 264/492 tỷ đồng. Toàn tuyến, mặt bằng đã bàn giao khoảng hơn 20km. Hiện, vẫn còn khoảng 3km chưa được bàn giao do liên quan 26 thửa đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và 49 thửa đất ở.

Riêng địa bàn xã Thăng An đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được giao. Trong khi đó, một số địa phương khác vẫn còn vướng mắc.

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Dự án thành phần đường ven biển 129 đang vướng mặt bằng, lãnh đạo Đà Nẵng giao giải quyết dứt điểm trước ngày 30/10.

Ông Trần Nam Hưng yêu cầu các xã Thăng Điền, Thăng Trường, Thăng An, Thăng Bình và Duy Nghĩa phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10. Đối với dự án kè biển, ông Hưng yêu cầu hoàn thành theo mốc 30/9.

Hoài Văn
#Quốc lộ 14E #Đà Nẵng #dự án giao thông #giải phóng mặt bằng #bảo trì đường bộ #phát triển hạ tầng #an toàn giao thông

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