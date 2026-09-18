Ông Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng

TPO - Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp. Ảnh: PV.



Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông từng là Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Thư ký – Biên tập, Văn phòng Chính phủ, sau đó, có nhiều năm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (9/2014 – 2/2026).

Từ tháng 2/2026, ông làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.