TPHCM: Gần 250 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động đối thoại với cảnh sát để 'gỡ lệnh'

TPO - Gần 250 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM bị tạm đình chỉ hoạt động đã gặp Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đối thoại, tháo gỡ vướng mắc, cam kết chấp hành.

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM khu vực 30 (TP Thuận An và TP Thủ Dầu Một cũ) cho biết, đơn vị này đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với các cơ sở đang bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động để lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình khắc phục các yêu cầu về an toàn PCCC.

Tại hội nghị, lực lượng chức năng triển khai các quy định mới của pháp luật về PCCC, hướng dẫn cơ sở khắc phục vi phạm, hoàn thiện điều kiện an toàn để được xem xét hoạt động trở lại.

Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được hướng dẫn khắc phục vi phạm để sớm đủ điều kiện hoạt động trở lại.

Đại diện cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, hoạt động nhằm giúp các cơ sở hiểu rõ hơn quy định pháp luật, nâng cao ý thức phòng cháy, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị sớm ổn định sản xuất, kinh doanh an toàn và đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại diện doanh nghiệp ký cam kết thực hiện đúng quy định về công tác PCCC; ký cam kết chấp hành Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động.

Theo quy định, thời hạn thẩm định thiết kế PCCC của cơ quan công an là không quá 10 ngày đối với các dự án đầu tư công và không quá 6 ngày làm việc đối với các hồ sơ còn lại, cũng như phương tiện giao thông.

Giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về thẩm quyền cấp phép lưu thông cho phương tiện PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, tỉnh/thành này có thể cấp phép cho phương tiện của doanh nghiệp ở tỉnh/thành khác, do quy định tại Thông tư số 36/2025 không giới hạn về địa giới hành chính.

Các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện đúng quy định về PCCC

Những khó khăn của doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp áp dụng quy định mới. Để tháo gỡ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ động phối hợp với Sở Xây dựng để hướng dẫn các nội dung mới. Đồng thời, tổ chức thêm các buổi tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị tư vấn, thiết kế thi công trong thời gian tới.