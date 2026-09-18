Hà Nội: Đơn vị phụ trách thoát nước nói gì về vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong?

TPO - Đại diện doanh nghiệp khẳng định nguyên tắc bắt buộc là phải có nhân viên túc trực và đặt biển cảnh báo ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, trong thực tế đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý mở nắp cống để nước thoát nhanh hơn nhưng lại không ở lại cho đến khi nước rút để đậy nắp lại, dẫn đến tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn.

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra với một sinh viên tại khu vực phố Viên (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) do mưa ngập vừa qua, ông Lê Quang Lực, đại diện Công ty cổ phần đô thị Việt Úc – đơn vị chịu trách nhiệm duy trì thoát nước đã trả lời PV báo Tiền Phong để làm rõ các thông tin liên quan.

Theo ông Lực, Công ty cổ phần đô thị Việt Úc không phải là đơn vị thi công dự án mà là đơn vị tiếp nhận, quản lý và duy trì hệ thống thoát nước sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao.

Khu vực xảy ra tai nạn

Theo vị này, vị trí xảy ra sự cố nằm trên tuyến đường thuộc dự án đường nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Mặc dù dự án đã trải qua nhiều thời kỳ, kéo dài nhiều năm, tuyến đường hiện mới chỉ thi công được khoảng 1km. Chủ đầu tư của dự án đường này là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.

Ông Lực cho biết thêm, điểm xảy ra sự việc nằm ở đoạn cuối tuyến, vốn là một nút thắt đường cụt chưa thể giải phóng mặt bằng trong suốt thời gian dài, do đó mật độ người và phương tiện qua lại khu vực này rất ít. Đáng chú ý, tại vị trí này còn có sự giao cắt với một dự án đường chống ngập do quận Bắc Từ Liêm (cũ) quản lý, nay đã bàn giao cho ban quản lý các phường mới làm chủ đầu tư. Việc hai dự án giao cắt nhưng chưa thể triển khai đồng bộ chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Giải thích về công tác thoát nước trong đợt mưa lũ vừa qua, đại diện công ty cho biết, khi diễn ra mưa lớn ngập lụt trên diện rộng, lực lượng của công ty ưu tiên tập trung ứng trực tại các trục đường trung tâm và các điểm giao thông chính.

Về quy định an toàn khi mở nắp cống thoát nước, đại diện doanh nghiệp khẳng định nguyên tắc bắt buộc là phải có nhân viên túc trực và đặt biển cảnh báo ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, trong thực tế đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý mở nắp cống để nước thoát nhanh hơn nhưng lại không ở lại cho đến khi nước rút để đậy nắp lại, dẫn đến tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn.

Trao đổi với phóng viên, một người đàn ông sinh sống gần hiện trường cho biết, trước đó vào sáng ngày 17/9, trời mưa lớn, khu vực này ngập rất sâu. Thời điểm đó, ông gọi cho bên thoát nước đến để khơi thông dòng chảy và họ huy động cả máy xúc.

Đại diện Công ty Việt Úc khẳng định sẽ chủ động liên hệ với gia đình nạn nhân để thăm hỏi và đưa ra giải pháp hỗ trợ hợp tình, hợp lý nhằm chia sẻ nỗi đau với gia quyến.

Như đã thông tin, từ tối 17/9, các lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm nam sinh năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất nghi mất tích khi di chuyển qua phố Viên (phường Đông Ngạc). Sự việc được cho là xảy ra cùng ngày, thời điểm nước ngập sâu tại khu vực này do mưa lớn kéo dài.

Được biết, nam sinh viên tên N.Đ.S, quê Ninh Bình, di chuyển bằng xe máy qua phố Viên (phường Đông Ngạc).

Khi đến khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh viên gặp sự cố và mất liên lạc. Thời điểm xảy ra sự việc không có người chứng kiến. Đến khi nước rút bớt, người dân địa phương phát hiện xe máy của S. mắc lại ở miệng cống.

Hơn 11h30 ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội.