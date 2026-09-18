Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tìm hiểu di sản Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thành kính dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Hải Phòng.
Trong không khí trang nghiêm, 53 thí sinh bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhiều thí sinh chia sẻ từng được tìm hiểu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm qua sách vở. Họ ấn tượng với cuộc đời, sự nghiệp thơ văn và những lời sấm ký truyền đời của ông.
Được trực tiếp đến dâng hương, chiêm bái tại Khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là trải nghiệm giàu ý nghĩa với 53 cô gái trong thời gian tại Hải Phòng.
Thông qua các hoạt động tri ân, thí sinh Hoa hậu Việt Nam được bồi đắp lòng biết ơn và hướng về cội nguồn. Sau khi dâng hương tại Đền thờ Trạng Trình, các thí sinh lần lượt dâng hương, chiêm bái đền thờ thân mẫu Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở hậu cung.
Trong gian trưng bày, các cô gái Hoa hậu Việt Nam chiêm ngưỡng nhiều hiện vật, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp thơ văn và những lời sấm ký truyền đời của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thí sinh Bùi Mai Linh (SBD 510) đến từ Hải Phòng cho biết cô từng được bố mẹ đưa tới tham quan Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khi còn nhỏ. Lần trở lại di tích này cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Mai Linh cho biết cô thấy xúc động, tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương.
So với những kiến thức đọc được trong sách, được đứng trong không gian di tích giúp các thí sinh cảm nhận rõ hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa mà Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại cho hậu thế.