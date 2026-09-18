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Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tìm hiểu di sản Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quốc Nam - Nguyễn Hoàn - Duy Nam - Hồng Vĩnh

TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thành kính dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Hải Phòng.

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Trong khuôn khổ các hoạt động tại Hải Phòng, ngày 17/9, Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Hoa hậu Việt Nam 2026 - cùng 53 thí sinh đã đến dâng hương, chiêm bái tại Khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng.
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Dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Cảnh - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Bỉnh Khiêm - cùng đại diện các cơ quan, ban ngành địa phương. Tại vòng Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đang diễn ra tại Hải Phòng, 53 thí sinh có nhiều hoạt động tri ân, hướng về cội nguồn.
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Trong không khí trang nghiêm, 53 thí sinh bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhiều thí sinh chia sẻ từng được tìm hiểu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm qua sách vở. Họ ấn tượng với cuộc đời, sự nghiệp thơ văn và những lời sấm ký truyền đời của ông.
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Được trực tiếp đến dâng hương, chiêm bái tại Khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là trải nghiệm giàu ý nghĩa với 53 cô gái trong thời gian tại Hải Phòng.
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Thông qua các hoạt động tri ân, thí sinh Hoa hậu Việt Nam được bồi đắp lòng biết ơn và hướng về cội nguồn. Sau khi dâng hương tại Đền thờ Trạng Trình, các thí sinh lần lượt dâng hương, chiêm bái đền thờ thân mẫu Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở hậu cung.
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Trong gian trưng bày, các cô gái Hoa hậu Việt Nam chiêm ngưỡng nhiều hiện vật, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp thơ văn và những lời sấm ký truyền đời của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
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Thí sinh Bùi Mai Linh (SBD 510) đến từ Hải Phòng cho biết cô từng được bố mẹ đưa tới tham quan Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khi còn nhỏ. Lần trở lại di tích này cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Mai Linh cho biết cô thấy xúc động, tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương.
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Thí sinh Văn Hà Phương Nghi (SBD 539) chia sẻ: "Các hoạt động tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa và được bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cũng như thêm yêu văn hóa truyền thống".
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Thí sinh Gouband Lisa dành thời gian bên các hiện vật, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cô gái Việt - Pháp chia sẻ trong hành trình tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được đi nhiều vùng đất, tìm hiểu các nét đẹp truyền thống văn hóa và thêm yêu quê hương, đất nước.
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Bà Phạm Thị Nguyệt - Phó Giám đốc Ban quản lý Khu di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
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Những áng thơ bất hủ, đọc lại sấm ký truyền đời của Trạng Trình vang lên qua giọng nói truyền cảm của hướng dẫn viên. Các thí sinh thấm thía hơn giá trị văn hóa truyền thống, lòng yêu nước thương dân của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
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So với những kiến thức đọc được trong sách, được đứng trong không gian di tích giúp các thí sinh cảm nhận rõ hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa mà Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại cho hậu thế.
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Trong buổi giao lưu, ông Nguyễn Đức Cảnh - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Bỉnh Khiêm - đã trao món quà lưu niệm là những tài liệu, những áng văn thơ bất hủ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tới ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
Quốc Nam - Nguyễn Hoàn - Duy Nam - Hồng Vĩnh
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