Tiêu chí chọn áo tắm, dạ hội ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc tại Hải Phòng với lịch tập luyện cường độ cao dưới sự hướng dẫn của đội ngũ đạo diễn, chuyên gia và ê-kíp sản xuất chương trình. Dịp này, ban tổ chức gặp gỡ và giải đáp một số băn khoăn của thí sinh xung quanh đêm Chung khảo toàn quốc.

Trước thềm giai đoạn tăng tốc cho đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - gặp gỡ và lắng nghe thắc mắc, chia sẻ từ 53 cô gái.

Sân khấu mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - giải đáp thắc mắc của thí sinh. Ảnh: Quốc Nam.

Sau chuyến đi Tuyên Quang vào cuối tuần này, 53 thí sinh sẽ bước vào chuỗi ngày tập luyện với cường độ cao để chuẩn bị cho vòng Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Ý tưởng sân khấu của Chung khảo mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam đang dần hoàn thiện.

Các thí sinh được đặt ở vị trí trung tâm, dùng biểu cảm, nụ cười và phần trình diễn để kể câu chuyện về truyền thống văn hóa dân tộc. “Sân khấu là chất liệu, trong đó thí sinh là nhân tố quyết định tạo nên sự bùng nổ”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Nhiều thí sinh đặt câu hỏi về ý tưởng, gam màu trang phục dạ hội cho đêm chung khảo, chất lượng trang phục do ban tổ chức hỗ trợ cũng như khả năng tự chuẩn bị trang phục theo điều kiện tài chính của mỗi người.

Ban tổ chức luôn khuyến khích thí sinh tự lựa chọn trang phục bởi mỗi thí sinh hiểu rõ nhất ưu điểm, cá tính và phong cách của bản thân. Phong cách thanh lịch, tối giản là điều đáng lưu ý để làm nổi bật cốt cách, thần thái và nét riêng của mỗi người.

Sự an toàn của thí sinh được ưu tiên hàng đầu

Các thí sinh đặt câu hỏi cho ban tổ chức. Ảnh: Quốc Nam.

Trước những lo lắng về chi phí và khả năng tự chuẩn bị trang phục, ban tổ chức khẳng định thí sinh có thể yên tâm khi bước vào vòng Chung khảo. Trong trường hợp chưa kịp chuẩn bị trang phục hoặc không đủ điều kiện tài chính, các cô gái sẽ nhận được sự hỗ trợ từ ban tổ chức và đội ngũ đạo diễn giàu kinh nghiệm.

Trang phục được lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với vóc dáng, phong cách của từng thí sinh và tổng thể sân khấu. Ban tổ chức chuẩn bị các phương án dự phòng đối với giày và đầm dạ hội, nhiều kích cỡ khác nhau nhằm xử lý những tình huống phát sinh ngay trước giờ lên sóng.

Đối với giày cao gót, thí sinh được khuyến khích sử dụng đôi giày cá nhân đã đi quen chân bảo đảm sự thoải mái, hạn chế đau chân hoặc mất tự tin khi trình diễn. Tuy nhiên, ê-kíp vẫn chuẩn bị giày dự phòng trong trường hợp cần thay thế.

Phần thi áo tắm cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Ban tổ chức cho biết yếu tố an toàn và bảo vệ hình ảnh thí sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi thiết kế được duyệt kỹ lưỡng về kiểu dáng, màu sắc, độ vừa vặn và khả năng phù hợp với các chuyển động trên sân khấu.

Ban tổ chức nhắn nhủ thí sinh cần duy trì chế độ tập luyện phù hợp, đặc biệt chú trọng nhóm cơ bụng dưới để có vóc dáng khỏe khoắn, săn chắc khi trình diễn áo tắm.

Với phần hô tên, các thí sinh được khuyến khích sử dụng chất giọng tự nhiên của vùng miền nơi mình sinh ra và lớn lên. Ban tổ chức cho rằng sự tự tin, chân thật và niềm tự hào quê hương quan trọng hơn việc cố gắng thay đổi giọng nói theo một khuôn mẫu nhất định.

Cơ hội phát triển sau cuộc thi

Thí sinh tích cực tập luyện cho đêm chung khảo. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Một trong những vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm là số lượng vé dành cho gia đình, bạn bè đến cổ vũ trong đêm Chung khảo. Ban tổ chức cho biết sẽ dành một lượng vé nhất định để người thân trực tiếp theo dõi và tiếp sức cho các cô gái trong đêm chung khảo tại Hải Phòng.

Số lượng vé cụ thể phụ thuộc vào quy mô, sức chứa của sân khấu từng năm. Trong trường hợp những thí sinh ở xa không sử dụng hết số vé được phân bổ, các cô gái có thể linh hoạt chia sẻ lại cho bạn bè hoặc thí sinh khác có đông người thân đến ủng hộ. Số lượng vé chính thức dành cho từng thí sinh sẽ được công bố sau khi ban tổ chức hoàn tất phương án sơ đồ chỗ ngồi của đêm diễn.

Ngoài các nội dung liên quan sân khấu và trang phục, nhiều thí sinh cũng đặt câu hỏi về định hướng phát triển kỹ năng MC, đặc biệt là cơ hội hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, giải trí sau cuộc thi.

Ban tổ chức đánh giá với những thí sinh bước đầu theo đuổi công việc dẫn chương trình, hai lĩnh vực được ưa thích là thời tiết và thể thao. Sau khi có kinh nghiệm, thí sinh có thể tiếp tục thử sức ở các lĩnh vực đòi hỏi nền tảng chuyên môn và bản lĩnh cao hơn như thời sự, văn hóa hoặc các chương trình chính luận.

Ban tổ chức cho biết sau cuộc thi, các đài truyền hình đối tác sẽ chủ động đào tạo bài bản cho những thí sinh có tiềm năng, dựa trên định hướng phong cách riêng của từng kênh. Đây được xem là một trong những cơ hội để các người đẹp tiếp tục phát triển kỹ năng, mở rộng hoạt động nghề nghiệp và xây dựng hình ảnh trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình sau cuộc thi.

Trong giai đoạn tăng tốc tại Hải Phòng, ban tổ chức kỳ vọng các cô gái bứt phá, thể hiện được sự tự tin và cùng nhau tạo nên một đêm Chung khảo giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.