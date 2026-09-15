Thực đơn giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam giữ vòng eo 55 cm

TPO - Lịch trình tập luyện, ghi hình và các hoạt động liên tục khiến thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không có nhiều thời gian dành cho việc rèn luyện thể hình. Dù vậy, nhiều cô gái vẫn tìm cách duy trì thói quen tập luyện, kiểm soát chế độ ăn để giữ vóc dáng trước thềm Chung khảo.

Bên cạnh lịch trình hoạt động dày đặc tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam ở Hải Phòng, 53 cô gái vẫn dành thời gian để tập yoga, gym, bơi lội, chạy bộ, pickleball nhằm cải thiện vóc dáng.

Yoga giúp giữ dáng, giảm áp lực

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam học giữ dáng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bùi Minh Phương tập yoga từ nhỏ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Dương Quỳnh Trang, Tống Khánh Ly tập yoga để giảm stress, cải thiện vóc dáng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Thí sinh Bùi Minh Phương chia sẻ yoga là bộ môn được cô duy trì tập luyện từ nhỏ. Dù sau này chuyển sang nhiều bộ môn khác, nền tảng yoga vẫn giúp sức khỏe bền bỉ hơn. “Yoga là nền tảng giúp tôi dẻo dai và duy trì thể trạng tốt. Yoga cũng hỗ trợ tôi tập luyện bộ môn khác dễ dàng hơn”, Minh Phương nói.

Minh Phương cố gắng duy trì tập yoga vào buổi sáng, trước khi các hoạt động trong ngày bắt đầu. “Đó là khoảng thời gian tĩnh lặng, chưa có bất kỳ hoạt động nào. Tập yoga giúp tôi có tâm trạng tốt và trạng thái tinh thần tích cực để bắt đầu ngày mới”, cô nói.

Dương Quỳnh Trang cũng có gần 4 năm tập yoga. Cô theo đuổi yoga bay và cho rằng handstand là một trong những động tác khó nhất với mình. Việc phải dùng sức tay để nâng đỡ toàn bộ cơ thể khiến cô gặp nhiều khó khăn.

Quỳnh Trang cho biết yoga giúp cô cải thiện đáng kể vóc dáng và tư thế. Trước đây, do chiều cao gần 1,8 m cô thường bị gù nếu không chú ý giữ dáng. Các bài tập yoga giúp cô tự tin, đồng thời cơ thể dẻo dai.

“Ngày trước tôi thường bị trêu là giống robot, nhưng bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn khi tập yoga, múa và các bộ môn khác”, Quỳnh Trang chia sẻ. Những động tác hít thở, khởi động hay bài tập trên dây giúp Trang hiểu và tự tin hơn về cơ thể. Quỳnh Trang cho biết vòng eo của cô hiện ở mức 62-63 cm. Người đẹp cho rằng các bài tập chống tay, siết cơ bụng, tập với vòng hoặc tạ giúp cơ thể cô săn chắc hơn.

Từ gần 80 kg đến vòng eo 55 cm

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tập luyện giữ dáng trong phòng gym. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tú Tâm ăn ức gà để giữ vòng eo 55 cm. Minh Hiền nỗ lực giảm vòng eo, tăng số đo vòng ba. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam dành thời gian tập gym mỗi ngày ở nhà chung. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đinh Ngọc Châu có niềm đam mê đặc biệt với gym. Cô bắt đầu tập gym từ năm 2018, khi còn học cấp ba. Thời điểm đó, Ngọc Châu nặng gần 80 kg.

Ngọc Châu lựa chọn tập với huấn luyện viên cá nhân và thay đổi chế độ ăn. Nước ngọt, đồ chiên rán dần được cô loại khỏi thực đơn, thay vào đó là ức gà, khoai, ngô luộc và yến mạch.

Tám năm duy trì thói quen vận động khiến việc tập luyện trở thành một phần trong cuộc sống của Ngọc Châu. Khi vào nhà chung, dù lịch trình dày đặc, cô vẫn tranh thủ tập khoảng 30-45 phút vào buổi trưa. Những ngày ít hoạt động, thời gian tập có thể kéo dài 2-3 tiếng.

Ngọc Châu không quá ám ảnh về cân nặng mà chú trọng số đo cơ thể và lượng cơ. “Đôi khi có thể tăng cân vì cơ phát triển, nhưng tổng thể vóc dáng vẫn không bị to”, cô nói. Ở nhà chung, cô chủ động kiểm soát khẩu phần. Buổi sáng, cô thường ăn hai quả trứng, kèm khoai và ngô luộc. Bữa trưa và tối chủ yếu là rau cùng các món giàu đạm, hạn chế tinh bột.

Trương Văn Tú Tâm tập gym 2-3 buổi mỗi tuần. Cô từng áp dụng chế độ ăn ức gà liên tục trong hai tháng. Từ khoảng 55 kg, cân nặng của cô giảm xuống khoảng 51 kg.

Khi đo nhân trắc học tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Tú Tâm hài lòng với vòng eo 55 cm. Tại nhà chung, cô hạn chế đường, nước ngọt, trà sữa, bánh ngọt, tăng cường các bài tập gym và bơi.

Đến Hải Phòng, các thí sinh còn có cơ hội trải nghiệm tập luyện trên sân pickleball. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Dàn thí sinh tích cực tập luyện cho đêm chung khảo. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nguyễn Minh Hiền tập gym để chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô đã tập hơn hai tháng, tập trung vào nhiều nhóm cơ, đặc biệt là cơ mông.

Minh Hiền duy trì khoảng bốn buổi tập mỗi tuần. Khi vào nhà chung tại Hà Nội, lịch trình dày đặc nên cô tập luyện khoảng hai buổi. Khi đến Hải Phòng, Hiền tiếp tục tập luyện với mong muốn cải thiện hình thể trước vòng chung khảo.

“Khi đo nhân trắc học vòng sơ khảo, vòng eo của tôi vượt 60 cm. Tôi đặt mục tiêu đưa vòng eo nhỏ hơn nữa, đồng thời tăng số đo vòng ba lên khoảng 90 cm”, cô nói.