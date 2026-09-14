53 cô gái Hoa hậu Việt Nam khoe nét đẹp trong trẻo

TPO - 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Dàn thí sinh khoe vẻ đẹp nguyên bản, trong trẻo khi khoác lên mình tà áo dài trắng.
Trải nghiệm đạp xe trong trang phục áo dài khiến các cô gái bồi hồi nhớ lại quãng thời gian trên giảng đường. Tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều cô gái vừa rời cánh cổng trường THPT nên còn nhiều kỷ niệm.
Với nhiều cô gái 18, 19 tuổi, đây là quãng thời gian hiếm hoi họ xa nhà lâu như vậy. 53 cô gái dần quen với môi trường sống tự lập khi xa gia đình. Người thân, bạn bè luôn dõi theo hành trình của các thí sinh tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 và dành cho họ nhiều lời động viên, khích lệ.
Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Lê Phương Nghi là ba cô gái đến từ miền Nam. Họ trở thành bạn bè thân thiết tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam.
Lê Phương Nghi, Đinh Hoàng Gia Linh chia sẻ nỗi nhớ nhà sau hơn một tháng vào nhà chung. Phương Nghi cho biết hàng ngày cô đều nói chuyện với mẹ về hoạt động, lịch trình tại cuộc thi.
Trong thời gian tại Hải Phòng họ được làm quen với sân khấu đêm chung khảo, từ đó hoàn thiện kỹ năng trình diễn để có phần thi ấn tượng.
Với sự hướng dẫn từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, 53 cô gái đang tăng tốc để mang tới đêm chung khảo mãn nhãn ở Hải Phòng.