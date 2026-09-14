53 cô gái Hoa hậu Việt Nam khoe nét đẹp trong trẻo

TPO - 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Dàn thí sinh khoe vẻ đẹp nguyên bản, trong trẻo khi khoác lên mình tà áo dài trắng.