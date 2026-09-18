Lợi thế của các cô gái Hoa hậu Việt Nam theo đuổi nghề báo, MC

TPO - Nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 có 5 thí sinh đang theo học chuyên ngành báo chí, truyền thông. Những điều được học trên ghế nhà trường giúp họ phát huy lợi thế khi tham gia cuộc thi sắc đẹp. Các người đẹp biết cách xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, sáng tạo.

Nhóm sinh viên ngành truyền thông, báo chí thể hiện sự sáng tạo, chuyên nghiệp về cách xuất hiện trước truyền thông và xây dựng hình ảnh cá nhân. Họ cũng có định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong tương lai.

Nhóm các thí sinh theo học chuyên ngành báo chí, truyền thông tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nguyễn Thục Uyên Nhi sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Uyên Nhi đạt danh hiệu Hoa khôi Báo chí - Press Beauty 2023, có chứng chỉ IELTS 7.0.

Uyên Nhi chia sẻ: "Tôi may mắn giành được danh hiệu Hoa khôi Báo chí. Nhờ vậy tôi tích lũy được kinh nghiệm trong lĩnh vực nhan sắc. Tuy nhiên, mặt bằng thí sinh năm nay rất toàn diện, không chỉ về ngoại hình mà còn cả trí tuệ và các hoạt động xã hội, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt các phần thi".

Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Uyên Nhi cho biết mong muốn theo đuổi nghề báo trong tương lai. Tại buổi giao lưu tại tòa soạn Báo Tiền Phong ở Hà Nội, Uyên Nhi từng chia sẻ mong muốn được cộng tác với vai trò MC hoặc phóng viên.

Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại Học Anh Quốc Việt Nam. Theo cô, lợi thế của sinh viên ngành truyền thông, báo chí khi tham gia thi sắc đẹp là có kiến thức về cách xuất hiện trước truyền thông, xây dựng hình ảnh và làm truyền thông cho bản thân.

“Các bạn cũng hiểu cách sử dụng ngôn từ, cách thể hiện lời nói để tạo ấn tượng và giúp công chúng nhìn nhận mình theo hướng tích cực”, Khánh Linh chia sẻ.

Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ trong tương lai cô mong muốn được làm việc trong lĩnh vực truyền thông hoặc báo chí. Đặc biệt, cô muốn theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật và thử sức với công việc MC.

Khánh Linh được có nhiều năng khiếu như múa, thuyết trình và khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ. Giọng nói ngọt ngào cũng được xem là lợi thế của cô nếu theo đuổi lĩnh vực MC.

Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đinh Hoàng Gia Linh. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đinh Hoàng Gia Linh sinh năm 2006, sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp của Trường Đại học RMIT Việt Nam. Gia Linh được học cách xây dựng một bài viết tốt, thu hút trên mạng xã hội.

“Khi viết và đăng tải nội dung, tôi luôn tìm cách tiếp cận và thu hút người đọc một cách hiệu quả”, cô nói.

Đinh Hoàng Gia Linh định hướng trở thành một nhà báo. Trước đó, cô từng làm cộng tác viên cho một tờ báo điện tử, chuyên viết mảng sức khỏe. Người đẹp thường đến các bệnh viện hoặc trạm y tế địa phương để phỏng vấn cũng như ghi nhận thông tin về các buổi khám bệnh và làm việc cùng bác sĩ.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh sinh năm 2007, sinh viên ngành Quản lý Nhà nước tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dù không theo học chuyên ngành báo chí nhưng Quỳnh Anh cho rằng môi trường tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền mang lại cho cô thế mạnh về truyền thông khi tham gia thi sắc đẹp.

“Thông qua việc liên tục tổ chức các sự kiện tại trường, tôi đã rèn luyện được kỹ năng sản xuất chương trình, quay chụp và chỉnh sửa video. Tôi đã áp dụng những kỹ năng này vào cuộc thi để xây dựng hình ảnh cá nhân”, cô chia sẻ.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh bày tỏ đam mê theo đuổi công việc MC. Cô cho biết đã học qua một vài khóa học MC cơ bản và mong muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân để có thể chinh phục được ước mơ.

Thí sinh Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), Nguyễn Minh Hiền. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nguyễn Minh Hiền sinh năm 2006, đến từ Nghệ An, sinh viên ngành Báo phát thanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. "Ở trường, tôi được học kỹ năng biên tập bản tin, biên tập video cũng như các công đoạn dựng video. Tôi đã áp dụng những điều này vào cuộc thi thông qua việc đảm nhận vai trò làm nội dung, sắp xếp kịch bản cho chuyến đi thiện nguyện Lai Châu vừa qua của 53 thí sinh", cô nói.

Nguyễn Minh Hiền bày tỏ mong muốn được theo đuổi đúng ngành phát thanh mà mình đã lựa chọn.

Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 là môi trường thử thách để các cô gái khẳng định bản lĩnh. Cuộc thi mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp sau khi các cô gái bước ra từ bệ phóng cuộc thi nhan sắc quốc gia quy mô nhất.