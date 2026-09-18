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Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền

Trường Phong

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An - người đã xả thân cứu học sinh rồi bị xe tải cán qua hai chân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An - người có hành động dũng cảm cứu học sinh, rồi bị xe tải cán qua hai chân.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/8, tại điểm trường Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Sơn, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra phía đường.

Phát hiện cháu bé gặp nguy hiểm khi một chiếc xe tải đang đi tới, cô Hoàng Thị Hiền (SN 1994) lập tức chạy theo, ôm và đưa cháu vào vị trí an toàn. Bé trai may mắn thoát nạn, nhưng cô Hiền bị chiếc xe tải cán qua hai chân.

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Cô giáo Hoàng Thị Hiền điều trị trong bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong.

Sau tai nạn, cô Hiền được đưa đến một cơ sở y tế tại Tân Kỳ sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Do thương tích nghiêm trọng, sáng 29/8, cô tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thời điểm nhập viện, hai bàn chân cô Hiền chảy nhiều máu. Chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nặng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phần tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với mục tiêu bảo tồn tối đa phần chi.

Sau khoảng 10 ngày điều trị, chân trái tạm ổn định, nhưng chân phải tiếp tục hoại tử. Các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải. Bệnh nhân được dự kiến còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và tiếp tục điều trị trong thời gian tới.

Hoàng Thị Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ, bé lớn 7 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi. Ba mẹ con chưa có nhà riêng, hiện sống cùng ông bà ngoại.

Từ khi cô Hiền gặp tai nạn, người thân phải thay nhau nghỉ việc, ra Hà Nội chăm sóc. Hai con nhỏ của cô hiện ở quê cùng ông bà ngoại.

Trường Phong
#Cô giáo Hoàng Thị Hiền #Cô giáo mất một chân #Cô giáo cứu học sinh

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