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Hàng chục người 'giải cứu' đàn lợn ra khỏi dòng nước lũ

Ngọc Tú

TPO - Nhận tin trang trại chăn nuôi của người dân bị nước lũ bao vây, hàng chục cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Nghĩa Lộc (Nghệ An) đã khẩn trương tiếp cận, đưa đàn vật nuôi đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại cho gia đình.

Video hàng chục người giải cứu đàn lợn ra khỏi dòng nước lũ ở Nghệ An được nhiều người quan tâm.

Những ngày qua, trên địa bàn xã Nghĩa Lộc (tỉnh Nghệ An) xuất hiện mưa lớn kéo dài. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực nhanh chóng ngập sâu, giao thông chia cắt, nhà dân, trang trại và nhiều tài sản bị ảnh hưởng.

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Đơn vị chức năng xã Nghĩa Lộc giải cứu vật nuôi giúp người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Trước tình hình đó, chính quyền xã Nghĩa Lộc phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, lực lượng dân quân và người dân triển khai nhiều phương án ứng phó. Các lực lượng được huy động đến những khu vực xung yếu để hỗ trợ sơ tán người, di chuyển tài sản và vật nuôi ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại xóm Vĩnh Lộc và xóm Nam Long, một số trang trại chăn nuôi nằm trong khu vực nước dâng cao. Việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn, nhưng các lực lượng vẫn tìm cách đưa vật nuôi ra ngoài, giảm bớt tổn thất cho người dân.

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Đàn lợn 24 con và 40 con gà của gia đình ông Nguyễn Văn Chỉnh được giải cứu an toàn.

Tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Chỉnh (xóm Vĩnh Lộc), 24 con lợn cùng 40 con gà bị mắc kẹt giữa vùng ngập. Sau khi nhận tin, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân huy động hàng chục người nhanh chóng có mặt. Mọi người chia nhau tiếp cận khu vực chuồng trại, lần lượt đưa toàn bộ đàn lợn, gà ra khỏi nơi ngập sâu. Nhờ sự phối hợp khẩn trương, toàn bộ vật nuôi của gia đình ông Chỉnh được đưa đến vị trí an toàn.

Tại xóm Nam Long, gia đình ông Trần Văn Hữu cũng có 5 con lợn nằm trong khu vực bị nước lũ bao vây. Lực lượng chức năng kịp thời tiếp cận, đưa đàn lợn ra ngoài trước khi nước tiếp tục dâng.

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Đàn lợn được đưa lên xe ra khu vực khô ráo để đảm bảo an toàn.

Đến ngày 18/9, nước tại một số khu vực của xã Nghĩa Lộc bắt đầu rút. Chính quyền và các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, chuồng trại, di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

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Công an, lực lượng quân sự xã Nghĩa Lộc hỗ trợ vận chuyển lúa, tài sản ra khỏi nhà ngập lụt.
Ngọc Tú
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