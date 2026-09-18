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‘Bản đồ mưa ngập’ biến mất khỏi iHanoi, Sở Khoa học và Công nghệ nói gì?

Trần Hoàng

TPO - Người dân không còn thấy tính năng "Bản đồ mưa ngập” khi truy cập ứng dụng iHanoi. Theo tìm hiểu của phóng viên, phía Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã ẩn tính năng nêu trên để cập nhật, hoàn thiện.

Ngày 18/9, khi truy cập ứng dụng iHanoi, người dân không còn thấy tính năng “Bản đồ mưa ngập”. Trước đó, sáng 17/9, tính năng này vẫn xuất hiện trên trang chủ iHanoi, cùng một số tiện ích khác.

Tuy nhiên, một số người dân phản ánh tính năng “Bản đồ mưa ngập” còn gặp khó khăn khi sử dụng. Có ý kiến cho rằng bản đồ ngập chưa tải đầy đủ thông tin, trong khi một số vị trí ngập thực tế chưa được cập nhật. Chẳng hạn, tại đường Đồng Me, nước ngập đến khoảng nửa bánh xe ô tô nhưng vị trí này không được hiển thị trên bản đồ iHanoi, theo phản ánh của người dân.

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Ứng dụng iHanoi không còn hiển thị tính năng “Bản đồ mưa ngập”

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng xác nhận Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tạm ẩn tính năng “Bản đồ mưa ngập” để cập nhật, hoàn thiện.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, hiện các trạm quan trắc và cảm biến của đơn vị thoát nước còn hạn chế, chủ yếu tập trung tại các điểm ngập cũ. Khi phát sinh các điểm ngập mới, những khu vực này chưa có thiết bị cảm biến, trong khi việc cập nhật các điểm ngập theo thời gian thực cần có dữ liệu từ hệ thống thiết bị. “Do đó, giải pháp là phải chờ tích hợp với hệ thống camera của Công an thành phố và kết hợp nhiều hệ thống dữ liệu lại với nhau”, đại diện Sở nêu.

Được biết, mini app “Bản đồ mưa ngập” trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội giới thiệu đầu tháng 9. Được xem là ứng dụng hữu hiệu giúp người dân theo dõi lượng mưa, điểm ngập theo thời gian thực, chủ động lựa chọn lộ trình và nhận cảnh báo khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Trần Hoàng
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