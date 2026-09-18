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Sáng 18/9, Hà Nội vẫn còn điểm ngập úng

Phùng Linh

TPO - Sau chuỗi ngày mưa lớn diện rộng, đến sáng 18/9, hầu hết các tuyến đường nội đô Hà Nội đã rút hết nước, các phương tiện lưu thông bình thường trong ngày làm việc cuối tuần. Tuy nhiên, vẫn còn 1 điểm úng ngập tại khu vực đường Nguyễn Trác, chân cầu HH2 Dương Nội thuộc địa bàn phường Hà Đông.

Theo báo cáo từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội), từ 15h00 ngày 17/9 đến 6h00 ngày 18/9, địa bàn thành phố không mưa. Thời tiết thuận lợi kết hợp các công trình bơm tiêu vận hành xuyên đêm giúp tốc độ tiêu thoát diễn ra nhanh chóng.

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Trận mưa ngày 17/9 khiến nhiều tuyến phố ngập sâu.

Đến 0h ngày 18/9, hàng loạt điểm nghẽn nghiêm trọng trước đó như các hầm chui số 5, số 6, hầm Km9+656 trên Đại lộ Thăng Long, cổng chào Nam An Khánh, phố Triều Khúc, Cầu Bươu, Phùng Hưng, Yên Xá đều đã khô ráo hoàn toàn.

Đến thời điểm 6h00 ngày 18/9, toàn thành phố chỉ còn ghi nhận duy nhất 1 điểm úng ngập tại khu vực đường Nguyễn Trác, chân cầu HH2 Dương Nội thuộc địa bàn phường Hà Đông. Khu vực này ngập trên đoạn dài khoảng 140 m, rộng 8 m, sâu khoảng 0,2 m, chiếm 2 làn đường. Nguyên nhân được xác định do mực nước sông Bùi dâng cao, làm chậm khả năng tiêu tự chảy của mạng lưới thoát nước xung quanh.

Dù các điểm ngập nội đô đã cơ bản giải tỏa, áp lực nguồn tiêu ngoại thành vẫn ở mức cao. Mực nước sông Bùi ghi nhận mức 7,45 m, vượt báo động III là 0,45 m. Sông Tích duy trì từ 8,33 đến 8,64 m, vượt báo động III từ 0,24 đến 0,33 m. Sông Đáy đạt 6,62 m, vượt báo động II 0,12 m. Sông Mỹ Hà ở mức 5,72 m, vượt báo động I 0,22 m. Tại lưu vực sông Nhuệ, mực nước đã hạ nhiệt đáng kể so với ngày hôm qua, ghi nhận tại trạm bơm Đồng Bông 1 ở mức 5,05 m và cầu Hà Đông là 5,10 m.

Để ứng phó với diễn biến thủy văn phức tạp, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã chỉ đạo các đơn vị duy trì phương án ở mức kịch bản cao nhất.

Toàn hệ thống huy động hơn 2.500 lao động cùng hơn 200 phương tiện thiết bị ứng trực liên tục ngoài hiện trường để tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy và phân luồng an toàn giao thông. Các trạm bơm đầu mối đô thị vận hành tối đa gồm trạm bơm Yên Sở (18/20 máy), Bắc Thăng Long – Vân Trì (3/4 máy), Cổ Nhuế (4/4 máy), Đồng Bông 1 mới (3/3 máy).

Đồng thời, Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành các trạm bơm nông nghiệp để hạ mực nước đệm. Trong đó, trạm bơm Đào Nguyên chạy 25/25 máy, Cầu Sa 11/11 máy, Khê Tang 9/10 máy và trạm bơm Yên Nghĩa chạy 4/10 máy do mực nước sông Đáy vượt báo động I.

Phùng Linh
#ngập úng #Hà Nội #mưa lớn #trung tâm quản lý hạ tầng #sông Bùi

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