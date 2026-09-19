Đồng Nai: Va chạm với xe tải, một phụ nữ tử vong tại chỗ

TPO - Cơ quan chức năng TP Đồng Nai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 19/9, xe tải mang biển kiểm soát 60C-738.xx lưu thông theo hướng từ phường Trảng Bom đi Dầu Giây.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: người dân cung cấp)

Khi đến khu vực Bưu điện Trảng Bom, xe tải va chạm với xe máy đang do một phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm khiến xe máy lao lên dải phân cách, người phụ nữ ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H. (SN 1991, ngụ Thống Nhất, TP Đồng Nai).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.