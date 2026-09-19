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Xe đầu kéo lật ngang đè sập nhà dân ở Cao Bằng, 3 người tử vong tại chỗ

Quốc Nam

TPO - Trong quá trình di chuyển, xe đầu kéo bất ngờ chao đảo rồi lật ngang xuống làm sập ngôi nhà ven đường. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ.

Ngày 19/8, trao đổi với PV Báo Tiền Phong bà Đinh Thị Thu Hiền - Chủ tịch UBND xã Thạch An (tỉnh Cao Bằng) cho biết, chính quyền xã đang phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại quốc lộ 4A đoạn qua địa bàn xã làm 3 người tử vong.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 18/9, ông Nguyễn Khánh Tùng, 46 tuổi, trú xã Quốc Oai, Hà Nội, lái xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc cùng ông Phan Tuấn Ngọc, 45 tuổi, trú phường Văn Quán đi trên quốc lộ 4A, hướng Phục Hòa đến Thạch An.

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Hiện trường vụ TNGT làm 3 người tử vong. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thạch An.

Khi đến khúc cua ở xóm Nà Danh, xã Thạch An, xe chao đảo rồi lật ngang sát lề đường. Hàng hóa trên xe đổ xuống ngôi nhà cấp 4 của ông Nông Thanh Tám, 58 tuổi, ở xã Thạch An.

Ông Tám cùng hai người ngồi trên xe đầu kéo tử vong tại chỗ. Ngôi nhà cấp 4 của ông Tám bị sập, nhiều cấu kiện trên chở hàng bị đổ sập, vật liệu vung vãi. Đầu kéo và rơ-moóc nằm lật ngang sát mép đường.

Theo lãnh đạo xã Thạch An, sau khi xảy ra vụ TNGT, chính quyền tổ chức người và phương tiện di dời xe và số hàng hóa ra khỏi hiện trường. Công an cũng được huy động đến để bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, ông Hoàng Văn Thạch - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã đến kiểm tra, yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực. Đồng thời tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin, làm rõ diễn biến vụ việc và nguyên nhân tai nạn theo quy định.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Quốc Nam
#xe đầu kéo #tai nạn giao thông #Cao Bằng #sập nhà #thương vong #quốc lộ 4A #tai nạn nghiêm trọng

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