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Xác minh clip nam hành khách đánh tài xế xe công nghệ ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Công an phường An Hội Đông, TPHCM đang xác minh vụ một tài xế xe công nghệ bị nam hành khách hành hung sau khi hai bên xảy ra tranh luận trong cuốc xe.

Clip nam hành khách đánh tài xế công nghệ ở TPHCM.

Ngày 19/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi đánh tài xế xe ôm công nghệ trên đường. Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 17/9 trên đường Thống Nhất, phường An Hội Đông, TPHCM.

Người trình báo là anh H. (27 tuổi), tài xế xe ôm công nghệ xuất hiện trong đoạn clip. Theo lời kể của anh H., khoảng 21 giờ ngày 17/9, anh nhận cuốc xe chở một nam hành khách từ đường Quang Trung đến đường Thống Nhất.

Trong quá trình di chuyển, tài xế và hành khách trao đổi về chất lượng dịch vụ của một số hãng xe điện. Anh H. cho biết bản thân nêu quan điểm cá nhân, nhưng nam hành khách phản ứng, dẫn đến tranh luận giữa hai bên.

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Hình ảnh nam hành khách đánh tài xế được người dân ghi lại.

Khi đến điểm trả khách trên đường Thống Nhất, anh H. yêu cầu hành khách thanh toán 23.000 đồng theo mức cước hiển thị trên ứng dụng. Trong lúc thanh toán, hai bên tiếp tục xảy ra lời qua tiếng lại.

Theo nội dung clip được đăng tải, nam hành khách sau đó có hành vi tấn công tài xế. Một phụ nữ ở gần hiện trường phát hiện sự việc đã đến can ngăn.

Sau vụ việc, anh H. đến Công an phường An Hội Đông trình báo. Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính những người liên quan, làm rõ nguyên nhân và toàn bộ diễn biến để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
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