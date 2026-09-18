Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường phối hợp xử lý nghiêm học sinh vi phạm luật giao thông

TPO - Sau khi Công an TPHCM cảnh báo 7.580 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm giao thông trong 8 tháng, Sở GD&ĐT ngay lập tức yêu cầu các trường siết quản lý phương tiện, phối hợp xử lý nghiêm học sinh vi phạm.

Ngày 18/9, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong năm học 2026-2027.

CSGT phối hợp với công an địa phương vào kiểm tra bãi xe một trường phổ thông TPHCM ngay sau thời điểm học sinh trở lại trường.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Công an TPHCM thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan học sinh, sinh viên, trong đó cảnh báo số trường hợp vi phạm còn ở mức cao và nhiều phụ huynh, học sinh chưa nhận diện đúng các loại phương tiện chạy bằng động cơ điện.

Theo đó, ttrong văn bản ghi ngày 16/9, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát việc thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Trong tháng 9, các cơ sở giáo dục phải tổ chức cho 100% người lao động, học sinh, sinh viên ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Các trường không được nhận trông, giữ mô tô, xe gắn máy của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong khuôn viên. Khi phát hiện học sinh vi phạm, nhà trường phải thông tin cho công an địa phương để phối hợp xử lý; đồng thời làm việc với gia đình để quản lý, giáo dục và ngăn tái phạm.

Phụ huynh cũng được yêu cầu không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện điều khiển; dừng, đỗ phương tiện đưa đón học sinh tại vị trí phù hợp, tránh gây ùn tắc và mất an toàn trước cổng trường.

Một điểm đáng chú ý trong văn bản là yêu cầu 62 cơ sở giáo dục có tình hình phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè phải khẩn trương phối hợp lực lượng chuyên ngành tại địa phương triển khai biện pháp xử lý.

Tùy điều kiện thực tế, các trường phải tổ chức khu vực đưa, đón học sinh vào giờ cao điểm; xây dựng phương án hạn chế phương tiện cơ giới lưu thông, dừng, đỗ trong khu vực trường khi học sinh đang học tập, sinh hoạt và vui chơi.

Nhân viên bảo vệ được yêu cầu tăng trách nhiệm quản lý, nhắc nhở và hướng dẫn phương tiện. Những cá nhân lưu thông hoặc dừng, đỗ sai quy định trong khuôn viên trường phải bị xử lý nghiêm.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tiếp tục duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; các trường chưa thực hiện phải chủ động phối hợp công an, tham mưu chính quyền địa phương xây dựng mô hình này, hướng đến mục tiêu 100% trường học trên địa bàn thành phố có “Cổng trường an toàn giao thông”.