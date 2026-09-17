Nguyên nhân Hà Nội ngập sâu hơn 40 điểm

Tối 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đồng thời phát đi thông cáo báo chí làm rõ nguyên nhân gây úng ngập và phương án vận hành hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Hà Nội ngập sâu, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn trong ngày 17/9.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, từ sáng ngày 14/9 đến ngày 17/9, Hà Nội xảy ra mưa dồn dập trên diện rộng. Tính đến 14h00 ngày 17/9, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực đã chạm ngưỡng rất lớn: Yên Sở đạt 600,3 mm, Hai Bà Trưng 598,6 mm, xã Vĩnh Thanh 531,2 mm, xã Mỹ Đức 530,8 mm, Cầu Giấy 473,2 mm, Thanh Liệt 459,5 mm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám 444,4 mm, xã Phú Xuyên 434,8 mm, Ô Chợ Dừa 433,4 mm, Hoàn Kiếm 432,2 mm, Hoàng Mai 424,1 mm, Phú Thượng 414,5 mm, Yên Nghĩa 397,7 mm, Từ Liêm 392,7 mm và Tây Mỗ 383,7 mm.

Mưa kéo dài khiến mực nước các sông tiêu duy trì ở mức cao. Điển hình, sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt đạt 5,27 m, đập Thanh Liệt ở thượng lưu là 4,62 m và hạ lưu 5,49 m. Sông Nhuệ tại trạm bơm Đồng Bông 1 ghi nhận 5,38 m, tại cầu Hà Đông là 5,28 m, vượt báo động II 0,09 m. Ngoài ra, sông Tích dao động từ 8,33 đến 8,64 m (vượt báo động III từ 0,24 đến 0,33 m), sông Bùi đạt 7,45 m (vượt báo động III 0,45 m), sông Đáy lên 6,62 m (vượt báo động II 0,12 m), sông Mỹ Hà đạt 5,72 m (vượt báo động I 0,22 m). Mực nước nguồn tiêu dâng cao đã hạn chế năng lực tiêu tự chảy, làm chậm tốc độ thoát nước đệm, nhất là tại khu vực phía Tây và Tây Nam.

Huy động 2.500 người ứng trực tua vớt rác, khơi thông dòng chảy

Trước tình hình trên, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất. Toàn ngành huy động hơn 2.500 lao động cùng trên 200 phương tiện ứng trực tua vớt rác, khơi thông dòng chảy và phân luồng giao thông. Đồng thời, thành phố phối hợp các đơn vị thủy lợi vận hành tối đa các trạm bơm ngoại thành gồm Đào Nguyên (25/25 máy), Cầu Sa (11/11 máy), Khê Tang (9/10 máy) và Yên Nghĩa (7/10 máy) để hỗ trợ bơm cưỡng bức.

Đến 14h00 ngày 17/9, thành phố ngớt mưa, giao thông cơ bản trở lại bình thường. Nước rút chậm còn tập trung tại các hầm chui dân sinh 2, 5, 6 và Km9+656 trên Đại lộ Thăng Long, đường gom đoạn An Khánh đến hầm 6, phố Triều Khúc và Tây Mỗ. Riêng điểm ngập ở nút giao Tố Hữu - Lương Thế Vinh, nguyên nhân do mực nước hồ Phùng Khoang và Đồng Bông 2 ở mức cao, lưu lượng đổ về vượt khả năng tiếp nhận tức thời. Sau khi kích hoạt tối đa các trạm bơm Đồng Bông 2 xả ra sông Nhuệ, khu vực này đã hết ngập hoàn toàn lúc 14h00.

Đánh giá tổng thể từ Trung tâm cho thấy hệ thống thoát nước cơ bản vận hành ổn định. Nhờ các công trình khẩn cấp mới vận hành, nhiều điểm ngập trọng điểm năm 2025 như Phùng Hưng, Hàng Da, Tông Đản, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng không xảy ra úng ngập. Một số khu vực như Võ Chí Công, Ciputra, Dương Đình Nghệ, Đỗ Đức Dục rút nước nhanh sau 30 phút đến 2 giờ. Thành phố xác định sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư hoàn thiện các trục tiêu chính và trạm bơm đầu mối phía Tây, Tây Nam để ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan.