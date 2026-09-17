Con đường đông bậc nhất TPHCM sắp lưu thông một chiều

Thi công trong 3 năm 4 tháng

Theo phương án Sở Xây dựng TPHCM thống nhất, việc thi công nhà ga ST2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám được chia thành 5 giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, nhà thầu thi công đường tránh bên phải tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (hướng Bến Thành đi Tham Lương) và thi công tường vây, sàn tạm phía bên trái tuyến. Phạm vi chiếm dụng khoảng 21,9x310,5 m. Phần đường dành cho xe lưu thông có chiều rộng tối thiểu 8,5-9 m và tổ chức một chiều theo hướng từ Bến Thành đi Tham Lương.

Giai đoạn 2, đường tránh được thi công bên trái tuyến. Phạm vi chiếm dụng khoảng 24,6x314,1 m. Phần đường còn lại dành cho phương tiện có chiều rộng tối thiểu 7,5 m và tiếp tục tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Bến Thành đi Tham Lương.

Đến giai đoạn 3, đơn vị thi công thực hiện kết cấu khối nhà ga chính. Phạm vi chiếm dụng khoảng 24,5x279,7 m, phần đường dành cho xe lưu thông rộng tối thiểu 7,5 m.

Giai đoạn 4, phạm vi chiếm dụng giảm còn khoảng 15,6x233,1 m. Phần đường dành cho xe lưu thông rộng tối thiểu 9-10,8 m, tiếp tục tổ chức một chiều theo hướng từ Bến Thành đi Tham Lương.

Ở giai đoạn cuối, sàn tạm nhà ga được tháo dỡ, mặt đường Cách Mạng Tháng Tám được hoàn trả. Khi đó, toàn bộ mặt cắt ngang rộng khoảng 14 m được khôi phục và tổ chức lưu thông hai chiều như hiện trạng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, thời gian thi công nhà ga ST2 (ga Tao Đàn) dự kiến trong khoảng 1.219 ngày, tương đương khoảng 3 năm 4 tháng.