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Nghẹt thở giải cứu người đàn ông trèo lên vòm cầu Cỏ May tại TPHCM

Văn Quân

TPO - Sau khi trèo lên vòm cầu Cỏ May và cố thủ nhiều giờ liền, người đàn ông đã được lực lượng chức năng khống chế, đưa xuống mặt đất an toàn.

Clip ghi lại cảnh giải cứu người đàn ông leo mái vòm cầu sau nhiều giờ cố thủ.

Khoảng 16h30 ngày 17/9, nhiều người dân khu vực cầu Cỏ May (tiếp giáp phường Bà Rịa và phường Phước Thắng, TPHCM) hoảng hồn khi phát hiện một người đàn ông leo lên vòm cầu Cỏ May nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Phường Bà Rịa và Phước Thắng phối hợp cùng các đơn vị đã triển khai nhiều phương tiện, lực lượng, phương hướng tiếp cận người đàn ông trên. Tuy nhiên sau nhiều giờ vận động nhưng người này vẫn cố thủ không hợp tác.

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Các lực lượng dùng nhiều trang thiết bị để giải cứu người đàn ông trèo lên vòm cầu Cỏ May.

Đến khoảng 20h25 phút tối nay, lực lượng chức năng đã dùng xe cẩu chuyên dụng tiếp cận thành công, đồng thời khống chế người đàn ông, đưa xuống mặt đất an toàn.

Hiện người này đang được cơ quan chức năng TPHCM đưa về trụ sở để tiến hành điều tra, làm rõ.

Mái vòm thép của cầu Cỏ May có điểm cao nhất hơn 26m so với mặt đất, được hoàn tất thi công từ năm 2023 để chỉnh trang diện mạo của tuyến cửa ngõ vào khu vực Vũng Tàu.

Văn Quân
#Ngáo đá #Bà Rịa #Cầu Cỏ May #Phước Thắng #TP HCM

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