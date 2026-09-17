Chuyến phà đặc biệt chở thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ra Cát Bà

TPO - Trong chuỗi hoạt động tại Hải Phòng, 53 cô gái ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp được trải nghiệm trên chuyến phà ra đảo Cát Bà tham quan, ngắm vịnh Lan Hạ.

Trong khuôn khổ các hoạt động trải nghiệm tại Hải Phòng, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà, thuộc Đặc khu Cát Hải.

Từ sớm 16/9, khi đoàn xe chở ban tổ chức và 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam vừa đến bến phà Đồng Bài - Cái Viềng (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) cũng là lúc trời ngớt mưa.

Khi phà rời bến, hình ảnh đảo ngọc Cát Bà dần hiển hiện trước mắt. Nhiều cô gái trong ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam thích thú khi lần đầu được đặt chân lên Di sản thiên nhiên thế giới.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam check-in trên chuyến phà ra đảo Cát Bà.

Một tuần ở Hải Phòng, các thí sinh miệt mài tập luyện biểu diễn, múa tại Đồ Sơn, đây là lần đầu thí sinh được trải nghiệm thực tế, tham quan trên đảo Cát Bà. Đứng trên phà hướng ra cửa biển và đảo xanh, nhiều cô gái tỏ ra phấn khích, tự tin thả dáng chụp ảnh lưu niệm.

Là người con đất cảng, Hoàng Thị Hà Phương hào hứng khi được trở về quê với vai trò là thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Cô gái tự tin giới thiệu các bạn về quê hương mình có đảo ngọc xanh, có di sản thế giới và nhiều danh thắng đẹp.

Cùng bạn check-in, Hà Phương giới thiệu vịnh Lan Hạ - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới với vẻ đẹp của núi non hùng vĩ, không gian xanh hoang sơ, nhiều bãi tắm và loài Voọc đầu trắng, loài linh trưởng đặc hữu chỉ có ở Cát Bà.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thích thú chụp ảnh lưu niệm trên phà BayView ra Cát Bà.

Lần đầu đến Cát Bà, Nguyễn Thị Thúy Dung háo hức khi thấy đảo ngọc xanh được bao quanh bởi biển. Xung quanh đảo, những cánh rừng ngập mặn trùng điệp. Phía xa, những chuyến tàu hàng tấp nập hướng về cảng nước sâu Lạch Huyện.

Cô chia sẻ đứng trước cửa biển và đảo xanh bản thân được tận hưởng cảm giác yên bình, trong lành, hòa mình vào thiên nhiên.

Đại diện Ban quản lý bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cho biết năm 2024, 5 chiếc phà lớn hiện đại được đóng mới, đưa vào vận hành chuyên chở khách du lịch.

Phà mới dài 58 m, rộng 15 m, sức tải gần 200 tấn, gấp 2 lần so với phà cũ. Phà được thiết kế thiết bị nâng hạ cầu dẫn, hai hệ thống neo xích và các bít chằng buộc, phù hợp bến mới được nâng cấp. Thiết kế này giúp phương tiện lên phà nhanh hơn, không cần chờ nhân viên dùng hộp sắt, kê gỗ tạo đệm tiếp xúc cho phương tiện lên xuống.

Phà mới có 3 tầng, sức chứa khoảng 500 người, 9 ô tô khách (loại 47 chỗ) hay với khoảng 20 ô tô cá nhân cùng nhiều xe máy. Ở khoang hành khách được bố trí gần 200 ghế ngồi, có điều hòa, quầy bar phục vụ các nhu cầu ăn uống nhanh. Khu vực này được lắp cửa kính với tầm nhìn rộng, giúp du khách ngắm cảnh khi phà đang di chuyển.

Ngoài ra, phà mới được trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trong đó, có 16 phao tròn, 505 áo phao cá nhân, 50 phao trẻ em, 22 dụng cụ nổi cứu sinh. Trong điều kiện bình thường, mỗi chuyến phà di chuyển khoảng 18 phút, rút ngắn thời gian di chuyển.

﻿ Hoàng Thị Hà Phương giới thiệu với các thí sinh trong ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam về đảo ngọc Cát Bà và danh thắng đẹp ở quê hương Hải Phòng.

Hệ thống áo phao cứu sinh được trang bị trên phà BayView.

Ban quản lý bến phà cũng cho biết với việc bến phà được nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường dẫn hai bên, hệ thống phà mới giúp nâng công suất chuyên chở khách lên gấp nhiều lần.

Trong những dịp cao điểm nghỉ lễ, nghỉ hè, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng đã hoạt động hết công suất. Khu vực đường dẫn không còn cảnh tài xế, ô tô nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ lên phà. Du khách chỉ mất khoảng 30 phút đến một giờ là có thể đặt chân lên đảo Cát Bà tham quan, du lịch.