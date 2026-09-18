Kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên

TPO - Ngày 18/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh (1936 - 2026). Sau 90 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có hơn 145.000 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập năm 1936 tại xã La Bằng (tỉnh Thái Nguyên). Sau khi cơ sở Đảng được thành lập, phong trào cách mạng của tỉnh từng bước phát triển.

Trong thời kỳ chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Thái Nguyên là địa bàn hoạt động của nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng và phong trào cách mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trong kháng chiến chống Pháp, Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn xây dựng căn cứ địa cách mạng, An toàn khu Trung ương - Thủ đô kháng chiến.

Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc, tỉnh tập trung phát triển kinh tế, chi viện cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, sau 90 năm xây dựng và trưởng thành, từ một cơ sở Đảng với 4 đảng viên đầu tiên, đến nay Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 98 đảng bộ trực thuộc, với trên 145.000 đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư tỉnh Thái Nguyên cho biết, Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Khu di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xã La Bằng (tỉnh Thái Nguyên).

Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội.

Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên tri ân thân nhân các đảng viên thuộc cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...