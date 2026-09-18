Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Ngày 18/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh (1936 - 2026). Sau 90 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có hơn 145.000 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập năm 1936 tại xã La Bằng (tỉnh Thái Nguyên). Sau khi cơ sở Đảng được thành lập, phong trào cách mạng của tỉnh từng bước phát triển.

Trong thời kỳ chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Thái Nguyên là địa bàn hoạt động của nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng và phong trào cách mạng.

1789706101844-3492893516710607579-3492893516710607579-caf5b32a30dd28b5f5c8555e0e488bce.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trong kháng chiến chống Pháp, Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn xây dựng căn cứ địa cách mạng, An toàn khu Trung ương - Thủ đô kháng chiến.

Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc, tỉnh tập trung phát triển kinh tế, chi viện cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, sau 90 năm xây dựng và trưởng thành, từ một cơ sở Đảng với 4 đảng viên đầu tiên, đến nay Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 98 đảng bộ trực thuộc, với trên 145.000 đảng viên.

1789706101781-3492893516710607579-3492893516710607579-43baed14ea088e839882ef2f67d66e26.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư tỉnh Thái Nguyên cho biết, Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội.

tp-7.jpg
Khu di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xã La Bằng (tỉnh Thái Nguyên).

Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội.

Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên tri ân thân nhân các đảng viên thuộc cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Thanh Hiếu
#Đảng bộ #Thái Nguyên #Đảng viên #Phát triển #Lịch sử #Kinh tế Thái Nguyên #Cách mạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe