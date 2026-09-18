3 cây cầu 'mất dấu' trong nước lũ, người dân Hà Nội phải đi vòng 10 km để sang sông

TPO - Do mưa lớn kéo dài, mực nước sông Đáy dâng cao và tràn qua cầu 72, cầu Đại Thành cùng cầu Tân Phú trên địa bàn Hà Nội. Lực lượng chức năng đã cấm hoàn toàn người dân lưu thông qua 3 cây cầu này, khiến việc đi lại giữa hai bên bờ bị gián đoạn.