3 cây cầu 'mất dấu' trong nước lũ, người dân Hà Nội phải đi vòng 10 km để sang sông

TPO - Do mưa lớn kéo dài, mực nước sông Đáy dâng cao và tràn qua cầu 72, cầu Đại Thành cùng cầu Tân Phú trên địa bàn Hà Nội. Lực lượng chức năng đã cấm hoàn toàn người dân lưu thông qua 3 cây cầu này, khiến việc đi lại giữa hai bên bờ bị gián đoạn.
Nước lũ sông Đáy dâng ngập khiến cây cầu cũ hoàn toàn mất dấu, mực nước dâng cao chạm gần đến đỉnh hai trụ cọc ở đầu cầu. (Đồ hoạ minh hoạ vị trí cầu 72 - ảnh bên trái)
Cơ quan chức năng đã cấm hoàn toàn người và phương tiện lưu thông qua cây cầu này, khiến người dân phải đi đường vòng hàng chục kilomet để di chuyển giữa hai bờ.
Do cầu 72 ngập sâu và bị cấm qua lại hoàn toàn, nhiều người dân khi tới đầu cầu đành phải quay đầu tìm hướng đi khác.
Toàn bộ kết cấu cầu Tân Phú đã bị nước lũ sông Đáy nuốt trọn và mất dấu hoàn toàn; mặt nước dâng cao phẳng lặng, điểm nhận diện duy nhất của cây cầu chỉ còn là hai cọc sắt ở mố cầu trơ trọi nhô lên.