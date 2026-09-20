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Trung thu đặc biệt của hơn 1.300 học sinh vùng sâu Tà Đùng

Thái Lâm

TPO - Từ những chiếc xe đạp, cuốn sách đến suất học bổng và nhiều phần quà Trung thu ý nghĩa đã được trao tận tay thiếu nhi vùng sâu Tà Đùng (Lâm Đồng), mang đến một đêm hội rộn ràng, ấm áp giữa đại ngàn.

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Tối 19/9, Đoàn Cơ sở MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị tổ chức Chương trình 'Vầng trăng yêu thương 9﻿' năm 2026 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, xã Tà Đùng.
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Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đoàn Cơ sở MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh, đại diện các đơn vị và đông đảo phụ huynh, người dân địa phương; cùng hơn 1.300 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính.
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Học sinh rạng rỡ trong trang phục truyền thống của người Mông tại đêm hội.
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Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hơn 1.000 suất quà Trung thu, 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 10 xe đạp và 200 đầu sách.
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Trước đó vào chiều cùng ngày, hơn 50 tình nguyện viên đã sơ chế, chế biến hơn 1.300 phần ăn chiều cho học sinh tại trường.
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Ngoài ra, chương trình còn trao 30 suất quà cho hộ dân khó khăn, tổ chức khu vui chơi trò chơi dân gian và các gian hàng trò chơi, ẩm thực. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 200 triệu đồng.

Bà Phan Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, chia sẻ: Những phần quà cùng sự quan tâm của các đơn vị là nguồn động viên rất ý nghĩa đối với học sinh, đặc biệt là các em đang học tập tại một trường vùng sâu, vùng xa như Vừ A Dính.

Chương trình không chỉ mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp mà còn tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Xã Tà Đùng được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Đắk Som và Đắk R’Măng, có diện tích tự nhiên 531,33km², dân số khoảng 23.000-24.000 người.
Đây là địa bàn đa dân tộc với 21 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 81% dân số; riêng người Mông có hơn 13.500 người.

Toàn xã có 16 thôn, bon, địa bàn rộng, nhiều khu vực còn khó khăn về giao thông và điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Thái Lâm
#Trung thu đặc biệt #Lâm Đồng #Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính #hơn 1.300 học sinh

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