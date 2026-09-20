Trung thu đặc biệt của hơn 1.300 học sinh vùng sâu Tà Đùng

TPO - Từ những chiếc xe đạp, cuốn sách đến suất học bổng và nhiều phần quà Trung thu ý nghĩa đã được trao tận tay thiếu nhi vùng sâu Tà Đùng (Lâm Đồng), mang đến một đêm hội rộn ràng, ấm áp giữa đại ngàn.

Tối 19/9, Đoàn Cơ sở MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị tổ chức Chương trình 'Vầng trăng yêu thương 9﻿' năm 2026 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, xã Tà Đùng.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đoàn Cơ sở MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh, đại diện các đơn vị và đông đảo phụ huynh, người dân địa phương; cùng hơn 1.300 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính.

Học sinh rạng rỡ trong trang phục truyền thống của người Mông tại đêm hội.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hơn 1.000 suất quà Trung thu, 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 10 xe đạp và 200 đầu sách.

Trước đó vào chiều cùng ngày, hơn 50 tình nguyện viên đã sơ chế, chế biến hơn 1.300 phần ăn chiều cho học sinh tại trường.

Ngoài ra, chương trình còn trao 30 suất quà cho hộ dân khó khăn, tổ chức khu vui chơi trò chơi dân gian và các gian hàng trò chơi, ẩm thực. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 200 triệu đồng.

Bà Phan Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, chia sẻ: Những phần quà cùng sự quan tâm của các đơn vị là nguồn động viên rất ý nghĩa đối với học sinh, đặc biệt là các em đang học tập tại một trường vùng sâu, vùng xa như Vừ A Dính.

Chương trình không chỉ mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp mà còn tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống.