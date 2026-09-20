Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường công tác tại Mỹ, thăm Canada

TPO - Hôm nay (20/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada, từ ngày 20-25/9.

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Trí - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ; Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada Phạm Quang Vinh.

Chuyến công tác là hoạt động đối ngoại đa phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất, có tầm quan trọng hàng đầu trên thế giới.

Tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế và có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội của Mỹ.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour, có cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, có các cuộc hội kiến với lãnh đạo quốc hội của Canada và có các hoạt động song phương quan trọng khác.