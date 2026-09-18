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Đắk Lắk: Công an kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy cầu Sêrêpốk

Huỳnh Thủy

TPO - Ngày 18/9, tin từ Công an xã Hòa Phú (Đắk Lắk), đơn vị vừa kịp thời ngăn một phụ nữ có ý định nhảy cầu Sêrêpốk (Cầu 14).

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Công an xã Hòa Phú thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định tiêu cực. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Trước đó, vào khoảng 10h cùng ngày, trong lúc tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thượng tá Nguyễn Công An, Trưởng Công an xã Hòa Phú, cùng tổ công tác nhận tin báo của người dân về một phụ nữ có biểu hiện bất thường tại khu vực cầu Sêrêpốk (địa phận giao nhau giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng).

Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, động viên và thuyết phục người phụ nữ bình tĩnh, từ bỏ ý định nguy hiểm. Sau một thời gian ngắn, người này đồng ý vào khu vực an toàn với sự hỗ trợ của lực lượng công an và người dân.

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Thượng tá Nguyễn Công An, Trưởng Công an xã Hòa Phú, động viên tinh thần người phụ nữ. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Người phụ nữ trên là C.T.C. (SN 1989, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng). Bà C. cho biết do buồn bực, gặp chuyện không vui trong gia đình nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực.

Công an xã Hòa Phú sau đó phối hợp với người dân đưa bà C. vào nơi an toàn, động viên tinh thần và hỗ trợ ổn định tâm lý.

Huỳnh Thủy
#Công an #nhảy cầu #Sêrêpốk #Đắk Lắk #người phụ nữ

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