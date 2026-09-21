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Pháp luật

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Giữ khẩn cấp 7 người trong vụ ô tô đâm vào đám đông ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Sau khi cự cãi với nhân viên giữ xe, người đàn ông đã điều khiển ô tô đâm vào nhóm người đứng trước quán ăn trên đường Nguyễn Biểu (phường Chợ Quán, TPHCM). Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Clip vụ ô tô lái xe tông vào nhóm người trước quán nhậu khiến nhiều người bị thương.

Tối 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 người để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Những người bị giữ liên quan đến vụ xô xát và ô tô tông vào nhóm người trước một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán.

Bảy người bị giữ gồm: Lê Miền Nam (SN 1996, thường trú tỉnh Ninh Bình), Đường Văn Nhựt (SN 2004, thường trú tỉnh An Giang) và 5 nhân viên quán ăn là Thạch Khê Ma Rine (SN 1995), Trần Tấn Đạt (SN 2003), Nguyễn Văn Nam (SN 2000), Nguyễn Văn Dô (SN 2007) và Phan Minh Thật (SN 1998).

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Nhóm người bị Công an TPHCM giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 19/9, Lê Miền Nam cùng một số người bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu ăn uống.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Nam lấy ô tô để rời đi. Trong lúc lùi xe, ô tô do Nam điều khiển va chạm với xe máy của Đường Văn Nhựt đang để tại khu vực quán.

Từ vụ va chạm, Nam và Thạch Khê Ma Rine, nhân viên giữ xe của quán, xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát. Dù được những người đi cùng can ngăn, Nam vẫn chạy ra ngoài và điều khiển ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán.

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Lê Miền Nam tại cơ quan công an.

Vụ việc khiến một người bị thương và nhiều xe máy tại khu vực trên bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an phường Chợ Quán nhanh chóng đến hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Công an phường đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác minh, thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ.

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Khoảnh khắc ô tô lao vào nhóm người trước quán nhậu.
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Công an điều tra sau khi vụ việc xảy ra.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc cũng như hành vi của từng người liên quan để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an TPHCM đề nghị người dân khi phát sinh mâu thuẫn, va chạm trong sinh hoạt hoặc khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; không tụ tập, sử dụng bạo lực hoặc có hành vi manh động để giải quyết mâu thuẫn.

Nguyễn Dũng
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