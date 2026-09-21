Vụ bị đánh đến 'thân tàn ma dại': Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm tù

TPO - Đến phút cuối, 3 bị cáo mới thừa nhận hậu quả thương tích 23% của nạn nhân Võ Mộng Đạt (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) là do mình gây ra. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ và đề nghị áp dụng mức án với từng bị cáo.

Bất ngờ nhận hậu quả vào phút cuối

Chiều 21/9, TAND khu vực 12 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xét xử sơ thẩm lần thứ 2 đối với các bị cáo Trần Văn Hội (SN 1997, biệt danh “Vẹt”), Phan Thanh Tùng (SN 1987, biệt danh “Tám”) và Hồ Văn Viên (SN 1994, biệt danh “Chó”, cùng trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại là anh Võ Mộng Đạt (SN 1986), trú cùng khu phố.

Đây là vụ án Báo Tiền Phong từng phản ánh qua loạt bài “Bị đánh thân tàn ma dại, thương tích 0%”.

Ba bị cáo Hội, Tùng, Viên (từ phải sang).



Ngay đầu phiên tòa chiều 21/9, cả 3 bị cáo bất ngờ thừa nhận hậu quả thương tích 23% của anh Đạt là do hành vi của mình gây ra. Các bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên tòa buổi sáng cùng ngày, các bị cáo chỉ thừa nhận việc đánh anh Đạt là sai, nhưng không thừa nhận hậu quả thương tích mà bị hại phải chịu là do hành vi của mình gây ra.

Tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhận định hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ. Theo đại diện giữ quyền công tố, giữa các bị cáo và anh Đạt không có mâu thuẫn từ trước.

Khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, tại khu phố Mỹ Hòa, Hội, Tùng và Viên đang ngồi uống bia cùng nhau thì nhìn thấy anh Đạt đứng bên ngoài. Hội ra mời anh Đạt vào uống bia nhưng anh này không đồng ý.

Chỉ từ việc này, Hội đã khơi mào mâu thuẫn, dùng hai tay bế nhấc bổng anh Đạt rồi ném mạnh xuống nền xi măng. Trong lúc đó, Tùng dùng dép đánh vào mặt anh Đạt, đồng thời nắm cổ áo giữ lại để Hội và Viên tiếp tục dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người bị hại.

Bị hại Võ Mộng Đạt nằm bất động gần 3 năm nay.

Về tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo. Riêng tình tiết ăn năn hối cải, công tố cho rằng việc các bị cáo đến cuối phiên tòa mới thừa nhận hậu quả thương tích của anh Đạt do hành vi của mình gây ra.

Đối với Phan Thanh Tùng, bị cáo có thêm các tình tiết giảm nhẹ gồm từng được Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp tặng giấy khen năm 2025 do có thành tích đột xuất trong công tác phòng, chống mưa bão; đang nuôi 3 con nhỏ dưới 15 tuổi và đã chấp hành nghĩa vụ quân sự.

Về trách nhiệm dân sự, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất diễn ra từ ngày 29/7 đến 3/8, Hội đã bồi thường 2 triệu đồng, Tùng bồi thường 10 triệu đồng cho gia đình bị hại. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá việc bồi thường của các bị cáo "không đáng kể".

Các bị cáo có nhân thân xấu

Đại diện Viện Kiểm sát xác định hành vi phạm tội của Trần Văn Hội được coi tái phạm. Năm 2017, Hội từng bị TAND tỉnh Phú Yên (cũ) tuyên 1 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, đến nay chưa thi hành xong trách nhiệm dân sự. Hội cũng nhiều lần bị xử phạt hành chính nhưng chưa chấp hành.

Đối với Phan Thanh Tùng, hồ sơ thể hiện bị cáo nhiều lần vi phạm pháp luật, trong đó có các hành vi đánh người gây thương tích, tổ chức đánh bạc và gây mất trật tự công cộng. Đáng chú ý, năm 2019, TAND huyện Đông Hòa (cũ) xử phạt Tùng 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; năm 2024, TAND thị xã Đông Hòa (cũ) tiếp tục xử phạt Tùng 1 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hồ Văn Viên cũng từng bị Công an huyện Đông Hòa (cũ) phạt 750.000 đồng về hành vi đánh nhau vào năm 2017 nhưng chưa chấp hành.

Từ tính chất, mức độ hành vi, vai trò cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của từng bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Hội từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; Phan Thanh Tùng từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù và Hồ Văn Viên từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo tiếp tục xin lỗi anh Đạt và gia đình bị hại, đồng thời mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử nghị án, sẽ tuyên án vào sáng 22/9.

Ba bị cáo có nhân thân xấu.

Như Báo Tiền Phong đã phản ánh, sau khi bị đánh, anh Võ Mộng Đạt đã trải qua 5 lần giám định. Lần đầu, Kết luận số 476 ngày 26/12/2023 của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ) xác định các vết sưng, bầm ở vùng môi, lưng, hông trái và hai tay có tỷ lệ tổn thương cơ thể 0%, còn tình trạng yếu, liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân.

Lần hai, Kết luận số 33 ngày 27/3/2024 của Phân viện Pháp y Quốc gia tại TPHCM xác định các vết sưng nề không còn dấu vết, tỷ lệ tổn thương 0%, đồng thời chưa đủ cơ sở xác định tình trạng liệt tứ chi và tổn thương đầu mặt do chấn thương hay bệnh lý.

Lần ba, Kết luận giám định pháp y tâm thần số 118 ngày 6/6/2024 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên xác định anh Đạt bị sa sút trí tuệ không biệt định, mức độ nặng; riêng tình trạng yếu, liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân.

Lần bốn, Kết luận số 163 ngày 25/11/2024 của Viện Pháp y Quốc gia xác định không phát hiện dấu vết thương tích vùng đầu, chưa đủ cơ sở xác định tình trạng yếu, liệt tứ chi và trầm cảm có liên quan đến chấn thương ngày 26/10/2023.

Sau khi có đơn liên tục gửi đến cơ quan chức năng và báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành giám định lại, (lần giám định thứ năm). Kết quả trưng cầu giám định ngày 18/12/2025, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định anh Đạt bị rối loạn vận động phân ly, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%, trong đó sang chấn tâm lý do bị đánh được xác định là nguyên nhân gây ra tình trạng này của nạn nhân.