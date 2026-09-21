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Pháp luật

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Hà Nội: Mang 1,3 tỷ đồng người khác chuyển khoản nhầm sang Campuchia 'nướng' vào casino

Thanh Hà

TPO - Sau khi nhận được số tiền 1,3 tỷ đồng do người phụ nữ chuyển nhầm, người đàn ông không hoàn trả mà sử dụng để đánh bạc tại một casino ở Campuchia.

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Đối tượng N.T.A tại cơ quan công an

Ngày 21/9, Công an phường Phú Thượng, Hà Nội thông tin đã xác minh, làm rõ vụ một công dân chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản người khác nhưng không được hoàn trả.

Theo thông tin ban đầu, chị H.T.B.P (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) đến Công an phường trình báo về việc chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.T.A (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Sau khi phát hiện giao dịch nhầm, chị P. liên hệ và đề nghị N.T.A hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, người này không thực hiện mà sử dụng số tiền trên để đánh bạc tại một casino ở Campuchia, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Thượng khẩn trương xác minh nguồn gốc dòng tiền, người nhận và quá trình sử dụng số tiền sau khi được chuyển vào tài khoản.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Phú Thượng triệu tập N.T.A đến làm việc. Tại cơ quan công an, N.T.A khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.A về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”, quy định tại Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Công an phường Phú Thượng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh Hà
#Hà Nội #Khởi tố hình sự #Chuyển nhầm tiền #Đánh bạc #N.T.A

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