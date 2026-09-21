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Pháp luật

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Cựu chiến sĩ nghĩa vụ lừa đảo 'chạy việc' vào Cảng vụ hàng không

Hoàng An

TPO - Nguyễn Xuân Tú (SN 1994, quê Bắc Ninh) từ là chiến sĩ nghĩa vụ, sau khi xuất ngũ anh ta cần tiền chi tiêu nên giả làm cán bộ thuộc Bộ Công an để lừa "chạy việc", chiếm đoạt 820 triệu đồng.

Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Xuân Tú (SN 1994, quê Bắc Ninh) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của người khác và làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước.

Theo cáo buộc, năm 2013, Tú là chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP Hà Nội. Đến tháng 2/2016, Tú xuất ngũ.

Từ tháng 2/2018 - 11/2019, để có tiền tiêu xài, Tú tự giới thiệu là cán bộ công an, công tác tại Bộ phận An ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài. Bị cáo còn bịa chuyện có quan hệ với nhiều lãnh đạo, có thể xin việc vào Bộ phận An ninh hàng không thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc - Cục Hàng không Việt Nam. Tùy vị trí và nguyện vọng, Tú đưa ra các mức tiền khác nhau để “chạy việc”.

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Ảnh minh họa.

Trong số các bị hại có bà T. (SN 1971, ở Hà Nội) bị Tú chiếm đoạt 500 triệu đồng. Theo cáo buộc, Tú giới thiệu với bà T. rằng mình công tác tại Bộ phận An ninh soi chiếu sân bay quốc tế Nội Bài, có quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và có thể xin việc cho con trai bà.

Ban đầu, Tú nói chi phí xin việc khoảng 200 triệu đồng. Sau đó, bị cáo nhiều lần yêu cầu bà T. đưa thêm tiền với các lý do như cảm ơn sếp, hồ sơ có vướng mắc cần “bôi trơn” hoặc cần tiền để nhận quyết định tuyển dụng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tú không liên hệ với bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào để xin việc mà dùng tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân. Để che giấu hành vi, Tú thuê người làm giả Quyết định tuyển dụng của Cảng vụ hàng không miền Bắc, rồi thông báo con trai bà T. sẽ phải tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ. Sau đó, Tú tắt điện thoại, cắt liên lạc với bà T.

Bằng thủ đoạn tương tự, Tú chiếm đoạt của anh A. (SN 1992, ở Hà Nội) 320 triệu đồng. Số tiền này cũng được bị cáo dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Toàn vụ án, Tú chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của hai bị hại.

Hoàng An
#Chiến sĩ nghĩa vụ #Lừa đảo #Lừa đảo chạy việc vào biên chế #Lừa xin việc #Cảng vụ hàng không

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