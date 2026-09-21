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Pháp luật

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Công an lật tẩy màn kịch 'bị cướp giật điện thoại' của cặp đôi ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Lo sợ bị gia đình trách mắng sau khi đi chơi với bạn trai và đánh rơi mất điện thoại, cô gái cùng người bạn trai đã đến cơ quan công an trình báo rằng bị cướp giật điện thoại. Cả hai thống nhất lời khai gian dối và chọn địa điểm không có camera nhưng không thể qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 21/9, Công an xã Hưng Long, TPHCM cho biết vừa củng cố hồ sơ, xử lý hai người về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, sau khi xác định vụ cướp giật điện thoại mà họ trình báo hoàn toàn không xảy ra.

Trước đó, ngày 24/8/2026, chị P.N.B.Th đến Công an xã Hưng Long trình báo về việc bị cướp giật điện thoại.

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Cặp đôi Th. và N.T.T. tại cơ quan công an.

Theo nội dung trình báo, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 23/8, Th. được bạn trai là N.T.T. chở bằng xe máy đến trước địa chỉ 348 Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Hưng Long, TPHCM. Tại đây, có hai người đi xe Honda Vario không rõ biển số từ phía sau vượt lên, giật chiếc iPhone 12 Pro Max của Th. rồi bỏ chạy về hướng xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Long huy động lực lượng, đồng thời trao đổi với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM để phối hợp xác minh, truy xét.

Tuy nhiên, sau vài giờ làm việc, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong lời khai của hai người.

Kết quả xác minh cho thấy không hề xảy ra vụ cướp giật như nội dung trình báo.

Theo Công an xã Hưng Long, trước khi đến cơ quan công an, Th. và T. đã chủ động thống nhất cách trình bày, nội dung sự việc và lựa chọn địa điểm được cho là không có camera giám sát. Các tình tiết cũng được sắp xếp tương đối cụ thể nhằm tạo cơ sở cho câu chuyện chiếc điện thoại bị cướp giật.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định nguyên nhân thực tế xuất phát từ việc trong quá trình đi chơi với bạn trai, Th. làm rơi mất chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max.

Lo sợ bị gia đình la mắng, người bạn trai bàn với Th nói với gia đình điện thoại bị cướp giật. Sau đó, cả hai tiếp tục đến Công an xã Hưng Long trình báo nội dung không đúng sự thật.

Công an xã Hưng Long đã củng cố hồ sơ, xử lý P.N.B.Th. và N.T.T. về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự cần kịp thời trình báo, đồng thời phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp.

Mọi hành vi bịa đặt, báo tin giả nhằm trốn tránh trách nhiệm, trục lợi hoặc cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước đều bị xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#Bịa tin giả #Báo tin cướp giả #Cặp đôi bị xử lý vì bị tin cướp #Cướp điện thoại #Công an TPHCM #Cướp xe máy

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