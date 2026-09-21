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Pháp luật

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Vờ trả lại điện thoại vừa cướp giật, để lấy nốt chiếc ví của cụ ông 76 tuổi

Nguyễn Thắng

TPO - Thấy cụ ông 76 tuổi đi xe đạp một mình trên đường vắng, Lưu Thế Trưởng áp sát cướp chiếc túi đựng điện thoại. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục bám theo nạn nhân khoảng 1 km rồi cướp chiếc ví.

Theo Công an thành phố Bắc Ninh, Công an xã Nghĩa Phương đang phối hợp điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Đối tượng gây án là Lưu Thế Trưởng (SN 2004, trú tại thôn Ao Sen, xã Trường Sơn, thành phố Bắc Ninh).

Trước đó, ông Hoàng Văn Q (SN 1950, trú tại thôn Dùm, xã Nghĩa Phương) đang đi xe đạp trên tỉnh lộ 293 thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ áp sát từ phía sau, giật chiếc túi để trong giỏ xe. Bên trong túi có một điện thoại di động Realme.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, đối tượng nhanh chóng bỏ đi. Tuy nhiên, khi ông Q tiếp tục di chuyển đến khu vực gần cổng đền Quan (cách hiện trường khoảng 1km), đối tượng bất ngờ quay lại, vờ trả lại chiếc túi, rồi bất ngờ giật nốt chiếc ví da của ông Q.

Nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Phương nhanh chóng báo cáo cấp trên, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức truy xét.

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Đối tượng Lưu Thế Trưởng. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh.

Lực lượng công an bắt giữ Lưu Thế Trưởng khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà ở thôn Ao Sen, xã Trường Sơn. Tại cơ quan công an, Trưởng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi phát hiện ông Q tuổi cao, đi xe đạp một mình trên đoạn đường vắng, Trưởng áp sát giật chiếc túi da. Sau khi lấy điện thoại, đối tượng tiếp tục bám theo nạn nhân đến khu vực đền Quan. Tại đây, Trưởng vờ trả lại túi rồi bất ngờ giật chiếc ví da của ông Q bên trong có 570.000 đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trưởng khai đã tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #Cướp giật tài sản #Lưu Thế Trưởng #An ninh trật tự

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