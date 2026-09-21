Kiểm toán Nhà nước chuyển 13 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra

TPO - Theo Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, đến nay Kiểm toán Nhà nước đã chuyển hồ sơ của 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ.

Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến 30/8 cho thấy hoạt động KTNN năm 2026 có nhiều chuyển biến rất tích cực. KTNN đã kiến nghị xử lý 79.651 tỷ đồng và 4.684.646 USD (kiến nghị khác).

Cơ quan này cũng kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung không phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn đối với 138 văn bản, kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm phát hiện qua hoạt động kiểm toán.

Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tại phiên họp. Ảnh: QH.

Đáng lưu ý, trong 8 tháng đầu năm, KTNN đã cung cấp 193 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát, cung cấp thông tin.

Theo ông Nghĩa, đến hôm nay, KTNN đã chuyển hồ sơ của 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ.

Tại phiên họp, đề cập đến kết quả đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho hay so với các năm trước, kết quả thực hiện kiến nghị có bước tiến khá tốt. Trong đó, việc chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra với 13 vụ việc cũng là kết quả khá tốt, bởi theo bà Nga, những năm trước chỉ chuyển 2-3 vụ trong một năm.

Trong năm 2027, Tổng Kiểm toán cho biết tiếp tục nâng cao chất lượng ý kiến về các dự án đầu tư quan trọng quốc gia, dự toán, quyết toán NSNN để làm căn cứ Quốc hội quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2028 và các dự án đầu tư.

Đồng thời sẽ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách đối với 100% bộ, cơ quan trung ương, địa phương, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán CNTT đạt tỷ lệ tối thiểu 35% tổng số nhiệm vụ kiểm toán. Tăng cường kiểm toán các vấn đề dư luận xã hội bức xúc, các đại biểu Quốc hội quan tâm và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi lưu ý kế hoạch kiểm toán năm 2027 cần bám sát kế hoạch kiểm toán trung hạn, cụ thể hóa nguyên tắc “6 rõ” trong từng nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: QH.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý lựa chọn nhiệm vụ trên cơ sở đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu. Đối với các chủ trương, chính sách mới ban hành trong năm 2026, không đặt yêu cầu đánh giá toàn diện khi chưa đủ thời gian, dữ liệu và cơ sở thực tiễn.

Với quy mô 139 nhiệm vụ kiểm toán, trong đó nhiều chuyên đề có phạm vi rộng, ông Mãi đề nghị KTNN tiếp tục rà soát theo hướng giảm đầu mối, tăng chiều sâu và tính liên thông, không tổ chức nhiều đoàn kiểm toán tại một địa phương trong cùng một thời điểm.

Bên cạnh đó, cần ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện kiểm toán quyết toán NSNN năm 2026 và các chuyên đề kiểm toán lớn, lĩnh vực rủi ro cao và các nhiệm vụ trực tiếp phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đề cập đến kế hoạch kiểm toán thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoàn toàn thống nhất với hướng tiếp tục nâng tỷ trọng kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán môi trường.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải bảo đảm mỗi chuyên đề đều xác định mục tiêu rõ ràng, có sản phẩm cụ thể và mang lại giá trị thực chất cho công tác quản lý, giám sát. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm soát chất lượng kiểm toán.