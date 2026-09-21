Tây Ninh công bố quyết định của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng về công tác cán bộ

TPO - Tây Ninh công bố quyết định của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Thanh làm Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Nguyễn Đài Thy và ông Trương Thanh Liêm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 21/9, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Bà Nguyễn Đài Thy và ông Trương Thanh Liêm được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết (thứ 3, từ phải qua) cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Kiên Định.

Ngày 9/9, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Hồng Thanh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Cũng tại kỳ họp này, bà Nguyễn Đài Thy và ông Trương Thanh Liêm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, 54 tuổi, quê xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ đại học chuyên ngành Luật học, thạc sĩ Luật kinh tế và cử nhân lý luận chính trị.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Kiên Định.

Trong quá trình công tác, ông Thanh từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trước khi sáp nhập.

Từ tháng 7/2025, ông Nguyễn Hồng Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cho đến khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà Nguyễn Đài Thy, 53 tuổi, quê phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh. Bà có trình độ đại học ngành Giáo dục chính trị, thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Thy từng giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh. Từ tháng 7/2021, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, bà Thy tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trương Thanh Liêm, 50 tuổi, quê xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân Hóa học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Liêm từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Tân Trụ, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An trước khi sáp nhập.

Từ tháng 7/2025, ông Trương Thanh Liêm được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh. Ông đảm nhiệm vị trí này cho đến khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.