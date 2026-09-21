Sự thật phía sau nhóm người hóa trang Tây Du Ký cưỡi ngựa giữa đường ở TPHCM

TPO - Công an xác minh nhóm người hóa trang Tây Du Ký cưỡi ngựa vào làn ô tô, làm rõ lý do phía sau và xác định hành vi vi phạm giao thông.

Ngày 21/9, công an xã Tân An Hội thông tin, nhóm người hóa trang thành các nhân vật trong Tây Du Ký, cưỡi ngựa di chuyển vào làn đường dành cho ô tô không phải để quay clip câu view mà là đoàn đưa linh cữu theo nguyện vọng của người quá cố. Tuy nhiên, hành vi này vẫn vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Công an xã Tân An Hội xác minh đây là đoàn đưa linh cữu được tổ chức theo nguyện vọng của người quá cố.

Trước đó, ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 4 người hóa trang thành các nhân vật thầy trò Đường Tăng, cưỡi ngựa trắng di chuyển trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội, TPHCM.

Thời điểm xảy ra vụ việc, lượng phương tiện trên tuyến đường khá đông. Một số tài xế xe tải, xe đầu kéo phải giảm tốc độ, chủ động điều khiển phương tiện tránh nhóm người để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh nhóm người hóa trang Tây Du Ký cưỡi ngựa giữa đường gây chú ý trên mạng xã hội.

Đoạn video sau khi được đăng tải thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc người hóa trang, cưỡi ngựa đi vào làn đường dành cho xe cơ giới trong điều kiện phương tiện lưu thông đông có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Qua xác minh, công an xã Tân An Hội cho biết đây là đoàn đưa linh cữu được tổ chức theo nguyện vọng lúc sinh thời của người quá cố. Việc hóa trang thành các nhân vật trong Tây Du Ký và sử dụng ngựa trong đoàn đưa tang xuất phát từ mong muốn của gia đình, không phải hoạt động quay clip câu view như một số ý kiến trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc đoàn người cùng ngựa di chuyển vào làn đường dành cho ô tô là không đúng quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Công an xã Tân An Hội khuyến cáo người dân khi tổ chức các nghi thức tâm linh, tang lễ hoặc sự kiện gia đình cần lựa chọn lộ trình phù hợp, đảm bảo an toàn và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông.

Trường hợp cần thiết, người dân có thể chủ động liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ về phương án tổ chức, phân luồng giao thông, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn và các hành vi vi phạm.