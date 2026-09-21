Xe đầu kéo chở sầu riêng lao xuống vực trên đèo Sông Pha

TPO - Do trời mưa, mặt đường trơn trượt và tài xế không làm chủ được tay lái, xe đầu kéo mang biển kiểm soát TPHCM lao xuống vực phía bên phải theo chiều di chuyển trên đèo Sông Pha, tỉnh Khánh Hòa.

Tối 21/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Khánh Hòa cho biết khoảng 17h30 cùng ngày, tại đèo Sông Pha, đoạn qua xã Lâm Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến xe tải chở sầu riêng lao xuống vực.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển số 50H-25xxx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 50RM-07xxx, do tài xế Nguyễn Xuân Toàn (SN 1987, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên đèo Sông Pha theo hướng Lâm Đồng - Khánh Hòa. Do trời mưa, mặt đường trơn trượt và tài xế không làm chủ được tay lái, xe lao xuống vực phía bên phải theo chiều di chuyển.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương, đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 200 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục các hoạt động điều tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân và khẩn trương đưa phương tiện bị nạn ra khỏi hiện trường.

Chiều 20/9, tại Km218+730 trên đèo Sông Pha xảy ra sạt lở. Đơn vị thi công đã cảnh báo giao thông và tiến hành khắc phục. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục diễn ra, làm nguy cơ sạt lở kéo dài.

Đèo Sông Pha là tuyến giao thông quan trọng nối các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ với Lâm Đồng. Tuyến có nhiều đoạn dốc, cua gấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi thời tiết xấu.