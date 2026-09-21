Xét chọn tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xuất sắc trong thanh thiếu niên

TPO - Với tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm, Hội đồng Chung khảo đã xét chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026.

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Họp Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026.

Dự và chủ trì phiên họp có ông Lê Hải Bình – Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cuộc thi; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng; cùng dự có các thành viên hội đồng.

Ông Lê Hải Bình phát biểu mở đầu cuộc họp. Ảnh: Xuân Tùng

Hơn 462 nghìn bài dự thi

Báo cáo về kết quả tổ chức cuộc thi, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết, Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026 được triển khai sâu rộng.

- Cuộc thi đã tiếp nhận được 462.629 bài dự thi, vượt 263.607 bài so với số lượng bài dự thi năm 2025. Tất cả tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. - Số lượng bài dự thi theo thể loại, cụ thể: 259.926 tác phẩm báo chí; 136.031 tác phẩm đồ hoạ; 53.854 tác phẩm tạp chí; 6.278 tác phẩm phát thanh; 4.101 tác phẩm video, clip; 2.439 tác phẩm truyền hình. - Một số đơn vị có số lượng bài dự thi tốt như Tỉnh Đoàn Hưng Yên, Thành Đoàn Hà Nội; Ban Thanh niên Quân đội; Ban Thanh niên Công an nhân dân.

Anh Nguyễn Thái An báo cáo kết quả cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Sau vòng sơ loại (cấp tỉnh), đã có 534 bài dự thi chất lượng của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc gửi về T.Ư Đoàn.

Vòng chung khảo lần 1, hội đồng đã chấm điểm độc lập trên website của cuộc thi; mỗi giám khảo chấm tất cả tác phẩm thuộc thể loại được phân công. Kết quả, 177 tác phẩm được xét chọn vào vòng Chung khảo lần hai. Cụ thể, 150 tác phẩm tạp chí, báo, video, phát thanh và truyền hình; và 27 sản phẩm đồ hoạ đưa vào chấm chung khảo.

Xét chọn tác phẩm xuất sắc trao giải

Tại phiên họp Hội đồng chung khảo lần 2, các ý kiến thành viên hội đồng đều đánh giá chất lượng tác phẩm tham dự cuộc thi năm nay có sự đầu tư trong việc lựa chọn đề tài và hình thức thể hiện chuyên nghiệp, hiện đại.

Chất lượng giữa các tác phẩm có sự đồng đều. Đặc biệt, cuộc thi ghi dấu ấn đối với sắc màu tuổi trẻ. Điều này không chỉ ở số lượng bài dự thi, mà ở đề tài có sự đa dạng, phong phú; gắn với thực tiễn cơ sở, trách nhiệm của người trẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết - trao đổi ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh tôn trọng tiêu chí xét chọn; chất lượng tác phẩm là thước đo quan trọng nhất, để đảm bảo uy tín cuộc thi.

Nhiều tác phẩm xuất sắc được ghi nhận, như: Bám biển giữa dòng luận điệu “bán biển”; An dân từ trong dân; Sự im lặng của người đúng – Nguy cơ lớn nhất trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong không gian số: xây dựng “sức đề kháng tư tưởng” cho thanh niên; Kiến tạo niềm tin số; Quyết tâm “nói đi đôi với làm” nâng tầm quản trị Chính phủ hiện đại.

Với tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm phân tích, đánh giá kỹ từng tác phẩm, thể loại, Hội đồng Chung khảo đã xét chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng ở các thể loại: Báo chí, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video clip và sản phẩm đồ hoạ.

Thành viên hội đồng trao đổi, ý kiến tại cuộc họp.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Hải Bình - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cuộc thi, nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên và công tác giáo dục lý tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên. Việc giáo dục, lan toả lý tưởng, yêu Đảng và yêu nước với thế hệ trẻ hôm nay là xây dựng lực lượng làm chủ đất nước trong tương lai. Vì vậy, việc triển khai sâu rộng cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi có ý nghĩa rất quan trọng.

Đánh giá về cuộc thi, ông Bình cho biết cuộc thi năm nay được T.Ư Đoàn triển khai hiệu quả, tăng mạnh về số lượng; có tính sâu rộng, bài bản từ cơ sở. Chất lượng tác phẩm dự thi được đảm bảo, có tính phát hiện những vấn đề “nóng”, thực tiễn; đặt ra những vấn đề mà thanh niên đang đối mặt, để tăng sức đề kháng của người trẻ; xây dựng lực lượng thanh niên. Bên cạnh đó, cách thức thể hiện tác phẩm dự thi có tính sáng tạo, phát huy được thế mạnh của người trẻ; thể hiện sự chín chắn, sâu sắc trong lập luận.

Ông Lê Hải Bình phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến sâu sắc và tâm huyết của các thành viên hội đồng. Anh Triết nêu rõ, thành công của cuộc thi và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là nguồn động viên to lớn, giúp thế hệ trẻ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.