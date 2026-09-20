Bạn trẻ Đà Nẵng 'đón sóng' thương mại điện tử thời AI

TPO - Không chỉ cập nhật xu hướng thương mại điện tử, sự kiện Next Commerce 2027 còn mở không gian để 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng đối thoại với chuyên gia, doanh nghiệp, nhận diện những yêu cầu mới của thị trường lao động trong thời đại AI.

Ngày 20/9, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với JCI Đà Nẵng (Dự án 19 Train) tổ chức Sự kiện Next Commerce 2027: Trends - Technology - Talent” với sự tham dự của 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn.

Hơn 1.000 bạn trẻ tham gia sự kiện.

Sự kiện được tổ chức nhằm cung cấp góc nhìn toàn cảnh về xu hướng thị trường, công nghệ và định hướng lộ trình nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên, sinh viên khối ngành Kinh tế, Thương mại điện tử trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ.

Đây cũng là sân chơi để các bạn trẻ tiếp cận trực tiếp với cộng đồng chuyên gia, nhà tuyển dụng và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, giúp đoàn viên thanh niên, sinh viên chủ động chuẩn bị năng lực trước khi bước vào thị trường lao động.

Sự kiện gồm chuỗi hoạt động tương tác và chia sẻ chuyên sâu: Diễn đàn chia sẻ xu hướng và công nghệ thương mại điện tử trong thời đại AI; Tọa đàm đa chiều giữa chuyên gia, doanh nghiệp và sinh viên về hành trang nhân sự thế hệ mới và minigame tương tác kiểm tra kiến thức thực chiến.

Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia, lĩnh vực đầu ngành Marketing, nhằm mang đến cho các đoàn viên, sinh viên trên địa bàn tư duy ngành nghề và góc nhìn thực chiến về thị trường Marketing vô cùng giá trị.

Các chuyên gia hàng đầu về Marketing chia sẻ về những xu hướng mới trong lĩnh vực.

Các chuyên gia, diễn giả đã mang đến cho các bạn trẻ cái nhìn toàn cảnh Thương mại điện tử trong và ngoài nước, những xu hướng đang định hình thị trường Việt Nam, cơ hội và thách thức trong thời đại AI, hành trình phát triển của nền tảng đến thời điểm hiện tại ở Việt Nam, Livestream Commerce – Cuộc cách mạng bán hàng của thời đại số...

Bên cạnh đó, tọa đàm đa chiều với chủ đề tương lai ngành thương mại điện tử - cơ hội, thách thức tạo cơ hội để các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên trao đổi, tương tác trực tiếp với các chuyên gia về những khó khăn, định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân.

Theo anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, địa phương đang quyết tâm thực hiện lộ trình phát triển mạnh mẽ mô hình thành phố đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kinh tế tri thức và công nghệ số.

Tọa đàm đa chiều với chủ đề tương lai ngành thương mại điện tử - cơ hội, thách thức giúp các bạn trẻ định hướng nghề nghiệp.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và kinh tế số chuyển mình mạnh mẽ, sự kiện chính là cơ hội để đoàn viên thanh niên, sinh viên tiếp cận sớm các xu hướng công nghệ mới, kết nối chặt chẽ giữa giảng đường với doanh nghiệp và thị trường thực chiến.

"Thành Đoàn kỳ vọng đây sẽ là bệ phóng giúp các bạn trẻ chủ động chuẩn bị hành trang, rèn luyện kỹ năng số và nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển chung của thành phố", anh Hùng nói.