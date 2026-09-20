Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuổi trẻ chung tay xóa ‘điểm đen’ môi trường

Nguyễn Ngọc

TPO - Từ những tuyến đường, khu dân cư đến bãi biển, tuổi trẻ Quảng Ngãi đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, hướng đến biến những việc làm nhỏ thành thói quen sống xanh và những công trình bền vững trong cộng đồng.

Áo xanh xuống đường làm sạch môi trường

Sáng 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các sở, ban, ngành cùng hơn 550 đoàn viên, thanh niên.

Ngay sau lễ phát động, những màu áo xanh tỏa về các khu vực để bắt tay vào từng phần việc cụ thể. Đoàn viên, thanh niên thu gom, xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cảnh quan.

2aoboqzsuig4fmrtgqzy9dwrlf7q8dilaghwo3mq.jpg
Phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Tại nhiều địa bàn, lực lượng trẻ tập trung xử lý những nơi tồn đọng rác, khu vực có nguy cơ trở thành “điểm đen” về môi trường. Đồng thời chỉnh trang các tuyến đường, khu dân cư theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Không chỉ có lực lượng tham gia chương trình cấp tỉnh, 100% cơ sở Đoàn trên toàn Quảng Ngãi cũng đồng loạt triển khai hoạt động hưởng ứng, lựa chọn phần việc phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết: Những năm qua, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển” đã trở thành những hoạt động quen thuộc của tuổi trẻ địa phương.

2aoboqzsuejh9rtbgxvy8vonw4menfgtqpnt50ai.jpg
Anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi xanh và xây dựng đô thị, nông thôn văn minh, hoạt động bảo vệ môi trường của đoàn viên, thanh niên cũng cần thay đổi theo hướng thường xuyên, thực chất hơn.

“Chúng ta phải chuyển từ ‘xung kích theo đợt’ sang ‘hành động thường xuyên’, từ ‘dọn dẹp vệ sinh’ sang ‘xây dựng lối sống xanh và mô hình bền vững’”, anh Mạnh nói.

2aoboqzsuh1wadt83lqhpqgm0lrlbnhnlbcoldkq.jpg
Tặng giỏ đi chợ và thùng rác cho người dân.

Từ định hướng đó, mỗi đoàn viên, thanh niên được khuyến khích bắt đầu bằng những việc gần gũi trong cuộc sống hằng ngày như hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh tại gia đình, trường học và nơi làm việc.

Qua đó, những thói quen sống xanh không chỉ dừng lại trong lực lượng đoàn viên mà từng bước được lan tỏa tới gia đình và cộng đồng.

Hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò tiên phong, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường.

2aoboqzsufedgoqzlvfof3wdrusk28kxrellbtg4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ phát động.

Theo ông Tâm, Quảng Ngãi có hơn 70.000 đoàn viên, thanh niên, có mặt tại các thôn, tổ dân phố, trường học, nhà máy và trên những con tàu ra khơi. Đây là lực lượng có thể tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng nếu những hành động bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên.

“Hãy để mỗi tuyến đường thanh niên tự quản, mỗi hàng cây được trồng, mỗi bãi biển được làm sạch, mỗi túi rác được phân loại đúng cách trở thành dấu ấn của tuổi trẻ Quảng Ngãi; và hãy để ý thức bảo vệ môi trường trở thành nét đẹp trong lối sống của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư”, ông Tâm nhấn mạnh.

2aoboqzsulkmojcsvw8ufygv15sfnm5aahctyyp6.jpg
Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng phong trào không chỉ dừng lại ở một lễ phát động, một ngày ra quân hay những hoạt động mang tính thời điểm, mà trở thành việc làm thường xuyên, có chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống.

Từ những túi rác được thu gom, những cống rãnh được khơi thông đến hàng cây, tuyến đường được chăm sóc, tuổi trẻ Quảng Ngãi hướng đến mục tiêu để mỗi lần ra quân không chỉ làm sạch một khu vực, mà còn góp phần hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.

Điểm được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi nhấn mạnh trong đợt phát động lần này là mỗi hoạt động phải tạo được kết quả cụ thể và có người duy trì, tránh tình trạng chỉ sạch trong ngày ra quân rồi môi trường lại trở về như cũ.

Các cơ sở Đoàn được định hướng xây dựng công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tế của địa phương; tập trung xử lý những điểm ô nhiễm kéo dài, chỉnh trang cảnh quan và duy trì kết quả sau mỗi đợt ra quân.

Những mô hình như “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa”, “Phân loại rác tại nguồn” tiếp tục được triển khai. Tỉnh đoàn cũng định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ sinh học trong xử lý rác thải sinh hoạt, từng bước hình thành những mô hình bảo vệ môi trường có khả năng duy trì lâu dài.

Nguyễn Ngọc
#Tuổi trẻ Quảng Ngãi #Bảo vệ môi trường #Phong trào Thanh niên #Sống xanh #Chống ô nhiễm môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe