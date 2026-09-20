Vinh danh 30 gương nhận giải thưởng Lương Định Của

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng các nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, mở rộng liên kết và nâng cao năng lực quản trị. Qua đó, trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt phong trào thanh niên nông thôn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập.

Tối 19/9, tại tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI và trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Tham dự chương trình về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Lê Hải Long - Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC);

Các đại biểu tỉnh Đắk Lắk tham dự lễ trao giải.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; ông Y Nhuân Byă - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định việc đồng hành cùng thanh niên nông thôn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chiến lược và lâu dài.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Theo anh Quy, 30 nhà nông trẻ xuất sắc nhất được vinh danh năm nay thể hiện được tính đa dạng và sức sáng tạo của tuổi trẻ: Từ những trí thức trẻ tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các thanh niên tự tin làm chủ doanh nghiệp, các gương trực tiếp sản xuất giỏi, cho đến các bạn trẻ đang tích cực điều hành các Câu lạc bộ thanh niên sản xuất tại địa phương.

Cùng với Giải thưởng Lương Định Của, cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 tiếp tục khẳng định là sân chơi trí tuệ, bệ phóng tài năng uy tín cho các bạn trẻ yêu thích nông nghiệp. Các dự án không chỉ thể hiện sự đa dạng trong các lĩnh vực từ sản xuất, chế biến nông sản, ứng dụng công nghệ sinh học đến phát triển du lịch nông nghiệp, mà còn khẳng định rõ nét tư duy đổi mới, tính khả thi và tinh thần sẵn sàng đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn xa.

Thanh niên cần tiên phong phát triển nông nghiệp xanh và bền vững

Anh Quy nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất cao về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. Ngành nông nghiệp đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với thách thức không nhỏ từ biến đổi khí hậu, sự thay đổi xu hướng tiêu dùng toàn cầu hướng tới các tiêu chuẩn xanh, phát thải thấp và truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao giải nhất dự án khởi nghiệp.

Bối cảnh đó đòi hỏi lực lượng thanh niên cần chủ động đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ 'sản xuất nông nghiệp' sang “kinh tế nông nghiệp”, chú trọng nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu nông sản Việt uy tín. Tuổi trẻ phải đi đầu trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao, đưa thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công nghệ sinh học vào toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên cần tiên phong phát triển nông nghiệp xanh và bền vững thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện cam kết quốc tế Net Zero của Việt Nam. Các bạn trẻ cần tích cực đẩy mạnh liên kết, hợp tác, thành lập các Hợp tác xã trẻ, Tổ hợp tác thanh niên để xây dựng những chuỗi giá trị bền vững từ đồng ruộng đến thị trường.

Các gương Lương Định Của được trao giải thưởng.

Anh Nguyễn Kim Quy tin tưởng và mong muốn đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, chủ thể tích cực nhất trong đổi mới tư duy sản xuất, tổ chức kinh doanh nông nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo ở nông thôn. Mỗi bạn trẻ cần phát huy sức trẻ, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình; biến ý tưởng, khát vọng thành những mô hình, sản phẩm, giá trị cụ thể, góp phần tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, hiện đại.

Các Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2026 được trao giải.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng các gương mặt tiêu biểu được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tiên phong, trở thành những hạt nhân dẫn dắt, truyền cảm hứng và đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên cả nước trên con đường lập thân, lập nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại lễ trao giải, Trung ương Đoàn đã trao tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 cho 30 gương mặt có thành tích đặc biệt xuất sắc với những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Đây là phần thưởng cao quý nhằm vinh danh những nỗ lực và thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp. Chương trình có sự tài trợ, đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Tổng công ty Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC).

"Nhà nông trẻ" với mô hình sản xuất kinh doanh xuất sắc đạt doanh thu lên tới 100 tỷ đồng/năm nhận giải thưởng.

Đặc biệt, lễ tuyên dương năm nay ghi nhận mô hình sản xuất kinh doanh xuất sắc của nhà nông trẻ đạt doanh thu lên tới 100 tỷ đồng/năm.

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng đã trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2026. Gồm 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 3 giải Khuyến khích. Ngoài ra, các đề án tham dự Vòng Chung kết toàn quốc sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.