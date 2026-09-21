Ban Giám khảo 'Check-in Hạnh phúc': Những 'tọa độ' khác nhau trên hành trình 'tìm một tôi khác'

Ban Giám khảo “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 quy tụ những người nhiều năm làm nghề với chữ nghĩa, báo chí, văn học, phát thanh và đời sống. Từ ký ức, những chuyến đi, những câu chuyện đời thường đến dấu ấn cá nhân của người viết, mỗi thành viên mang đến một cách nhìn riêng về điều khiến một trải nghiệm trở thành câu chuyện đáng nhớ.





Ngày 11/9/2026, tại Hà Nội, Lễ phát động Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” chính thức diễn ra, mở đầu mùa đầu tiên của cuộc thi do Báo Tiền Phong tổ chức.

Hội đồng Giám khảo gồm: Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Trưởng Ban Giám khảo; PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc - Nhà phê bình văn học; nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú; nhà báo Trần Nhật Minh - Nguyên Giám đốc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam; nhà báo Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong.

Khác nhau về hành trình nghề nghiệp, các thành viên cùng quan tâm đến một câu hỏi cốt lõi: Sau những gì đã đi qua, con người đã thay đổi như thế nào?

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Hơn 30 năm với báo chí, chữ nghĩa và những câu chuyện đời sống

Hơn ba thập kỷ gắn bó với báo chí, nhà báo Lê Xuân Sơn đã trải qua nhiều vị trí tại Báo Tiền Phong và từng giữ cương vị Tổng Biên tập. Bên cạnh báo chí, ông còn viết thơ, ký, tản văn và dịch thuật, với mối quan tâm đến con người, ký ức và những giá trị đời sống. Năm 2025, ông ra mắt ba cuốn sách ở những thể loại khác nhau, tiếp tục cho thấy sự gắn bó với chữ nghĩa trong hành trình làm nghề.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Trưởng Ban Giám khảo.

Chính thói quen lưu giữ những câu chuyện có khả năng tạo cảm xúc cũng là một trong những lý do ông nhận lời làm Trưởng Ban Giám khảo “Check-in Hạnh phúc”. Ông kể rằng, từ lâu mình có một thư mục mang tên “Truyền cảm hứng” trên điện thoại, nơi lưu lại những bài viết, câu chuyện trên mạng khiến ông có thêm suy nghĩ, niềm xúc động, cảm hứng và động lực để tiếp tục làm việc, cố gắng sống tốt mỗi ngày. Khi những câu chuyện ngày càng nhiều, ông chuyển sang lưu đường dẫn để thỉnh thoảng mở ra đọc lại.

“Tôi nhận lời mời làm Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi này không chút đắn đo”, nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ. Theo ông, cuộc thi tạo ra một không gian để mọi người nhìn nhận hạnh phúc từ những điều gần gũi, chân thực của đời sống và cùng lan tỏa những giá trị tích cực.

“Cuộc thi tạo thêm một không gian để mọi người cùng nhìn nhận hạnh phúc từ những trải nghiệm gần gũi và chân thực của đời sống, từ đó lan tỏa một nguồn cảm hứng tích cực. Rất đúng với những gì tôi trân quý", Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi chia sẻ.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng mong những câu chuyện không chỉ dừng lại trên không gian mạng mà có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn: “Thay vì chỉ để câu chuyện của mình lặng lẽ trên không gian mạng mênh mông, hãy gửi cả đến Báo Tiền Phong và Ban Tổ chức cuộc thi để có thể đạt được độ lan tỏa lớn hơn và mang lại những cảm hứng tích cực đến nhiều người hơn.”

PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc: Đi tìm “dấu ấn” riêng trong mỗi câu chuyện

Là PGS.TS., nhà phê bình văn học, Hoàng Kim Ngọc nhiều năm làm công việc nghiên cứu, giảng dạy và đọc văn chương. Hành trình nghề nghiệp của bà gắn với ngôn ngữ, văn học và việc tìm hiểu cách mỗi tác giả tạo nên dấu ấn riêng trong tác phẩm.

PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc - Nhà phê bình văn học.

Điều đáng chú ý ở góc nhìn của PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc là không chỉ quan tâm đến “chuyện gì được kể”, mà còn đến “người kể đã kể nó như thế nào”.

Trong công việc phê bình, PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc đề cao kinh nghiệm, cảm xúc, kiến thức và sự thành thực của người cầm bút. Với một cuộc thi mà mỗi tác phẩm bắt đầu từ trải nghiệm cá nhân, đó cũng là một tiêu chí quan trọng: câu chuyện có thể rất đời thường, nhưng cần có dấu ấn riêng của người kể.

“Trước mỗi tác phẩm, bao giờ tôi cũng đọc rất kĩ và viết kĩ với một sự tự trọng cao của người cầm bút", PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc nhấn mạnh.

Ở góc nhìn của một nhà phê bình, PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc có thể đem đến một lớp đọc khác cho “Check-in Hạnh phúc”: không chỉ nhìn vào trải nghiệm được kể, mà còn vào cách trải nghiệm đời sống được chuyển hóa thành một câu chuyện có chiều sâu, có sức gợi và dấu ấn riêng.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú: Không phải chuyện gì đã xảy ra, mà là sau đó ta đã khác thế nào?

Nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú có nhiều năm gắn bó với báo chí và lĩnh vực viết về đời sống, đặc biệt là những câu chuyện của người trẻ, tình yêu, gia đình và các mối quan hệ. Từ vai trò “anh Chánh Văn” của Hoa Học Trò đến công việc viết lách, biên tập và sáng tác, ông có nhiều năm quan sát đời sống qua những câu chuyện gần gũi, đời thường.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú.

Với Hoàng Anh Tú, chủ đề “Từ đây có một Tôi khác” gợi ra một câu hỏi mà người viết nên tự đặt ra trước khi bắt đầu câu chuyện: “Sau tất cả những gì đã xảy ra với mình, mình đã thay đổi như thế nào?”

Bởi với nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú, kể về một chuyến đi đẹp, một địa điểm đáng nhớ, một món ăn ngon hay một cuộc gặp thú vị vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Điều ông tò mò hơn là “sau chuyến đi ấy, sau cuộc gặp ấy, sau biến cố ấy, bên trong người kể chuyện đã có gì khác đi”.

Đó có thể là việc hiểu cha mẹ hơn, biết yêu thương một người khác hơn, bớt nóng giận, can đảm hơn, biết trân trọng những điều từng bị xem là bình thường; hoặc đơn giản là nhìn chính mình bằng một ánh mắt khác.

Những câu chuyện ấy cũng không nhất thiết phải bắt đầu từ những biến cố lớn. Một bữa cơm với mẹ, một lần đưa con đi học, sự giúp đỡ của một người xa lạ, một chuyến đi không đặt nhiều kỳ vọng, một lần thất bại hay một cuộc chia tay đều có thể trở thành chất liệu nếu người viết nhận ra điều gì đã thay đổi trong mình.

“Tôi muốn được đọc những câu chuyện thật của mọi người”, nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú chia sẻ. Với một người làm nghề viết, được bước vào đời sống của những người khác qua câu chuyện họ kể là một đặc ân. Ông cũng tò mò xem trong hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện gửi về, những “phiên bản khác” nào của mỗi con người sẽ xuất hiện.

Vì vậy, nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú mong người dự thi không quá bận tâm câu chuyện của mình có đủ lớn hay không, mà hãy kể thật, kể bằng giọng của chính mình và quan trọng nhất là cho người đọc thấy điều gì đã thay đổi bên trong mình.

Nhà báo Trần Nhật Minh: Đi tìm “cái tôi khác” từ những trải nghiệm thật

Nhà báo Trần Nhật Minh có hơn 30 năm gắn bó với báo chí, phát thanh và lĩnh vực văn học - nghệ thuật, từng giữ cương vị Giám đốc VOV3. Bên cạnh hoạt động báo chí, ông còn viết văn, làm thơ và có những tác phẩm gắn với đời sống, ký ức và những suy ngẫm cá nhân.

Nhà báo Trần Nhật Minh.

Nhà báo Trần Nhật Minh đánh giá “Check-in Hạnh phúc” là một cuộc thi có giá trị tinh thần ý nghĩa. Với Trần Nhật Minh, điều đáng kể không chỉ nằm ở giải thưởng, mà ở khả năng mỗi người nhận ra chính mình sau những trải nghiệm đã đi qua.

“Giải thưởng lớn nhất là chúng ta tìm thấy chính chúng ta trong cái tôi của chính mình sau những biến cố, những thăng trầm của cuộc đời", nhà báo Trần Nhật Minh nói.

Từ đó, ông đặc biệt nhấn mạnh đến tính cá biệt của người viết: “Chúng tôi cần các tác giả viết bằng chính cái cá biệt nhất của mình.” Mỗi người có một trải nghiệm, trạng thái cảm xúc và cách nhìn riêng; chính những yếu tố ấy tạo nên phần không thể thay thế của một câu chuyện.

Nhà báo Trần Nhật Minh cũng đặc biệt lưu ý đến việc sử dụng AI. Theo ông, người dự thi cần viết bằng chính trải nghiệm của mình. AI có thể được sử dụng như công cụ hỗ trợ ở một mức độ nhất định, nhưng không thể thay thế phần cốt lõi là câu chuyện thực, cảm xúc chân thành và năng lực sáng tạo của người dự thi.

Đặt trong chủ đề “Từ đây có một tôi khác”, nhà báo Trần Nhật Minh nhìn “check-in” không chỉ như việc ghi dấu một nơi đã đến hay một sự kiện đã trải qua, mà còn là dấu mốc để mỗi người nhận diện những thay đổi của chính mình. Vì vậy, ông chờ đợi những câu chuyện có đời sống thật phía sau và được kể bằng tiếng nói riêng của người đã trải qua.

Nhà báo Trịnh Xuân Quang: Từ “tọa độ địa lý” đến “tọa độ hạnh phúc”

Nếu các thành viên khác tiếp cận cuộc thi từ văn học, báo chí hay phát thanh, thì nhà báo Trịnh Xuân Quang mang đến kinh nghiệm của một cây bút phóng sự đã nhiều năm trực tiếp đi vào những vùng đất và câu chuyện khác nhau của đời sống.

Nhà báo Trịnh Xuân Quang.

Ông từng là Trưởng Ban Thời sự Báo Lao Động, được giới thiệu là một trong những cây bút phóng sự nổi bật của báo chí Việt Nam. Sau hơn hai thập niên làm báo, nhiều tác phẩm của ông được tập hợp trong các tập phóng sự như: Khóc ở Thiên đường và Địa chấn.

Những chuyến đi của Trịnh Xuân Quang không chỉ trải dài trên nhiều vùng miền Việt Nam mà còn đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Các phóng sự của ông nhiều lần đi vào những điểm nóng, từ biên giới, hải đảo đến thiên tai, đời sống dân sinh; trong đó có những tác phẩm đạt giải Báo chí Quốc gia.

Hiện, nhà báo Trịnh Xuân Quang là Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong và tham gia Ban Giám khảo “Check-in Hạnh phúc”. Với trải nghiệm nhiều năm đi và viết, ông nhìn chữ “check-in” theo một cách rộng hơn việc đánh dấu một địa điểm.

Theo nhà báo Trịnh Xuân Quang, hạnh phúc đôi khi không nằm ở một điểm đến hay một trải nghiệm đặc biệt, mà ở sự tỉnh thức, khi con người biết lắng nghe bản thân và nhận ra trong mình một phiên bản khác - tích cực hơn, biết trân trọng những giá trị giản đơn.

Từ đó, “Từ đây có một tôi khác” có thể được hiểu không phải như một sự thay đổi quá lớn, mà là quá trình mỗi người nhận diện một phần khác của chính mình sau những trải nghiệm đã đi qua.

Nhà báo Trịnh Xuân Quang cũng nhìn thấy ở cuộc thi khả năng lan tỏa những câu chuyện tích cực. Một câu chuyện được chia sẻ không chỉ dừng lại ở người kể, mà có thể trở thành động lực để người khác nhìn lại chính mình, nhận ra điều có ý nghĩa và tìm kiếm “phiên bản khác” của bản thân.

Vì vậy, giá trị của “Check-in Hạnh phúc” không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm hay giải thưởng, mà còn ở việc mỗi người có thể tìm thấy một “tọa độ” của riêng mình: Nơi mình hiểu mình hơn, biết điều gì khiến mình bình yên và nhận ra mình đã thay đổi như thế nào sau một hành trình.