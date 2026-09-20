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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm nhà thờ Giáo phận Bùi Chu

Minh Đức

TPO - Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đến thăm, chúc mừng Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu cùng các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu hoàn thành, chuẩn bị khánh thành.

Tại lễ thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ấn tượng trước vẻ đẹp và sự trang nghiêm của công trình, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của Đức Giám mục, các linh mục và bà con giáo dân với địa phương và đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đức Giám mục và các linh mục tiếp tục vận động bà con giáo dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bên trái) thăm, chúc mừng Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu cùng các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn Giáo phận Bùi Chu.
﻿Ảnh: B.N.O.

Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá các xã đã tích cực phối hợp với xứ, họ đạo và Giáo phận Bùi Chu, vận động bà con giáo dân “sống tốt đời, đẹp đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc”. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng bày tỏ mong muốn Ninh Bình sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhấn mạnh mục tiêu này cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Đáp từ, Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, địa phương đã đến thăm, chúc mừng Giáo phận.

Đức Giám mục cho biết Giáo phận Bùi Chu tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, vận động giáo dân tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển.

Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu cũ được xây dựng từ năm 1885, dài 68 m, rộng 16 m, cao 15 m, mang phong cách kiến trúc Tây Ban Nha với những đường nét kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Âu và Á. Công trình có hai tháp chuông cao 31 m. Sau hơn một thế kỷ tồn tại, dưới tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm và những trận bão, công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Năm 2020, nhà thờ Chính tòa Bùi Chu cũ được hạ giải để xây dựng nhà thờ mới trên nền móng cũ. Công trình mới dài 72,5 m, rộng 18 m, cao 18,2 m, hai tháp chuông cao 36,3 m. Hình dáng và kiến trúc cơ bản được kế thừa từ nhà thờ cũ, nhưng quy mô tăng khoảng 10%.

Nhà thờ mới có 52 ô tranh kính với 26 chủ đề Thánh Kinh được thực hiện theo kỹ nghệ châu Âu. Phía dưới hệ thống tranh kính là 14 Đàng Thánh giá bằng gỗ giáng hương.

Minh Đức
#Giáo phận Bùi Chu #Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu #Kiến trúc Tây Ban Nha #Đạo Công giáo Việt Nam #Chính quyền địa phương #Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc

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