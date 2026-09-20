Show độc lạ từ chum, niêu Bát Tràng

TPO - Tối 19 và 20/9, người dân và du khách đến Bát Tràng có thể chứng kiến một cuộc gặp gỡ khác thường giữa nghề gốm với âm nhạc, múa, xiếc và nghệ thuật sắp đặt. Chương trình Thanh âm Gốm diễn ra lúc 19h30 tại Nhà văn hóa Thôn 2 Bát Tràng, trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Điểm nhấn của hai đêm diễn là Gom Show - Âm thanh từ gốm, dự án được nhóm nghệ sĩ Đàn Đó phát triển sau gần 15 năm nghiên cứu và thử nghiệm chất liệu bản địa.

Khán giả có thể bắt gặp trống chum, trống Lãng, chiêng sành, chuông sành, ang xoay, đàn niêu… được gõ, xoay, rung hoặc tương tác bằng những kỹ thuật khác nhau để tạo ra các lớp âm thanh khó lẫn với nhạc cụ thông thường.

Gốm lên sân khấu

Chương trình không chia thành những tiết mục rời rạc mà được tổ chức như hành trình xuyên suốt. Phần mở đầu mang tên Mở đất, đưa khán giả bước vào không gian văn hóa Bát Tràng qua ẩm thực, lịch sử làng nghề và những trải nghiệm trực tiếp như nặn gốm, vẽ lam.

Người xem sẽ được tiếp cận ở cự ly gần quy trình tạo tác và cách người Bát Tràng thực hành nghề gốm mỗi ngày.

Thanh âm Gốm sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 19 và 20/9/2026 tại Bát Tràng, Hà Nội.

Hoạt cảnh Lửa nghề Bát Tràng tiếp tục kể chuyện bằng múa, xiếc và chuyển động cơ thể. Câu truyền nghề “Nhất xương, nhì da, thứ ba dạc lò” trở thành trục dẫn dắt. Những công đoạn xử lý đất, tạo cốt, phủ men, xếp lò, canh lửa được chuyển hóa thành ngôn ngữ sân khấu.

Hành trình chở gốm xuôi dòng cũng được tái hiện. Dòng sông khi ấy mang nhiều lớp nghĩa, vừa là tuyến giao thương, vừa là dòng thời gian chuyên chở kỹ nghệ và ký ức của làng nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ở phần trung tâm, Gom Show - Âm thanh từ gốm mở ra thế giới của những thanh âm ẩn trong vật liệu. Việc đặt tác phẩm ngay tại Bát Tràng mang ý nghĩa rằng âm nhạc từ gốm được trình diễn giữa không gian mà đất, nước, lửa và kỹ nghệ chế tác vẫn hiện diện mỗi ngày.

Sau phần trình diễn độc lập, các nghệ sĩ của Lửa nghề Bát Tràng trở lại trong chương Dòng chảy di sản. Múa, xiếc, âm nhạc gốm và sự tham gia của cộng đồng hội tụ quanh vật thể gốm trung tâm. Ánh sáng lan dần ra toàn bộ không gian, kết nối những con người đại diện cho nhiều nếp sống, nếp nghề.

Hành trình khép lại bằng phần Trao gửi kèm những món quà nhỏ được dành tặng khách mời đặc biệt. Từ Mở đất đến Trao gửi, âm thanh, ánh sáng và chuyển động liên tục nối các phần biểu diễn, đưa câu chuyện về nghề và người vận hành như một dòng chảy thống nhất.

Khán giả trực tiếp trải nghiệm nghề gốm

Không gian chương trình cũng được xây dựng từ gốm, mây, tre, mành cùng những hình ảnh gợi nhắc lò nung, dòng nước và cấu trúc làng nghề.

Trước giờ biểu diễn, khán giả có thể tìm hiểu sản phẩm, câu chuyện nghề và trực tiếp trải nghiệm một số công đoạn. Sau đêm diễn, hành trình được nối dài tới các điểm đến và tư liệu về Bát Tràng.

Tại Thanh âm Gốm, người nghệ nhân, nghệ sĩ, cộng đồng địa phương và người xem cùng trở thành những thành tố của một không gian văn hóa chung.

Cách tổ chức này đặt người xem vào bên trong di sản. Ở đó, nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng địa phương cùng góp mặt trong một không gian văn hóa đang vận động. Gốm được tiếp cận như chất liệu mở, có thể bước từ xưởng nghề lên sân khấu mà không đánh mất dấu vết của đất và bàn tay người thợ.

Thanh âm Gốm thuộc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản của Thủ đô. Với chủ đề Dòng chảy di sản - Heritage Flow, Festival hướng tới việc kết nối di sản với nghệ thuật, giáo dục, du lịch và đời sống cộng đồng.