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Văn hóa

Hàng vạn người dân Bắc Ninh đổ về Quảng trường 3/2

Nguyễn Thắng

TPO - Tối 19/9, hàng vạn người đổ về Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) để đón xem chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.

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Tối 19/9, hàng vạn người dân Bắc Ninh đến Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập thành phố﻿ Bắc Ninh. Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.
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Chương trình nghệ thuật với chủ đề Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại. Đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh﻿.
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Người dân hào hứng﻿ tham gia chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng.
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Chương trình nghệ thuật đặc biệt Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại đưa người xem đi qua hành trình lịch sử, văn hóa và phát triển của miền đất di sản. Sự hòa quyện giữa nghệ thuật truyền thống, âm nhạc đương đại, công nghệ trình diễn cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ.
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Với thời lượng khoảng 80 phút, chương trình được dàn dựng công phu, kết cấu liền mạch, chặt chẽ gồm phần khai từ và 3 chương: Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ, Bắc Ninh - Vươn cao thời đại, Bắc Ninh hòa nhịp cùng đất nước.
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Thông điệp của chương trình được thể hiện rõ qua việc đặt sự phát triển của thành phố Bắc Ninh trong mối quan hệ với các giá trị văn hóa, khoa học - công nghệ và con người. Bắc Ninh không chỉ hướng tới không gian đô thị mở rộng mà còn được khắc họa là thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, đậm đà bản sắc.
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Nhiều khán giả trẻ chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình.
Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #Lễ kỷ niệm thành lập #Chương trình nghệ thuật #Quảng trường 3/2

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