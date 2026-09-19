Hàng vạn người dân Bắc Ninh đổ về Quảng trường 3/2

TPO - Tối 19/9, hàng vạn người đổ về Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) để đón xem chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.
Với thời lượng khoảng 80 phút, chương trình được dàn dựng công phu, kết cấu liền mạch, chặt chẽ gồm phần khai từ và 3 chương: Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ, Bắc Ninh - Vươn cao thời đại, Bắc Ninh hòa nhịp cùng đất nước.
Thông điệp của chương trình được thể hiện rõ qua việc đặt sự phát triển của thành phố Bắc Ninh trong mối quan hệ với các giá trị văn hóa, khoa học - công nghệ và con người. Bắc Ninh không chỉ hướng tới không gian đô thị mở rộng mà còn được khắc họa là thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, đậm đà bản sắc.