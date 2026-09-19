Hàng vạn người dân Bắc Ninh đổ về Quảng trường 3/2

TPO - Tối 19/9, hàng vạn người đổ về Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) để đón xem chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.