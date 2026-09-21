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Thể lệ cuộc thi ‘Check-in Hạnh phúc’ mùa 1: Từ đây có một tôi khác

PV

TPO - Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” được phát động từ ngày 11/9/2026, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn dành cho các tác phẩm ở 3 thể loại: Bài viết, Video và Voice. Ban Tổ chức tiếp nhận bài dự thi đến tháng 12/2026.

1. Chủ đề Cuộc thi

“Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” hướng đến những câu chuyện về một hành trình, trải nghiệm hoặc khoảnh khắc đã tạo ra sự thay đổi trong suy nghĩ, cảm xúc, cách nhìn hoặc cách sống của mỗi người.

Đó có thể là một chuyến đi giúp tìm lại sự bình yên; một trải nghiệm vượt qua khó khăn; một cuộc gặp gỡ, một con người, một vùng đất hay một khoảnh khắc đời thường khiến tác giả nhìn cuộc sống khác đi.

Cuộc thi không đặt nặng việc bạn đã đi đâu, mà quan tâm đến điều bạn nhận ra và phiên bản khác của chính mình sau hành trình ấy.

2. Đối tượng dự thi

- Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc nước ngoài.

- Người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

- Không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, địa phương.

- Mỗi tác giả được gửi nhiều tác phẩm tham dự.

3. Thể loại và quy cách tác phẩm

Bài viết

- Viết bằng tiếng Việt, tối đa 2.000 từ.

- Khuyến khích kèm hình ảnh, video hoặc tư liệu minh họa.

Video

- Thời lượng từ 3 - 8 phút.

- Định dạng MP4 hoặc MOV.

- Hình ảnh, âm thanh rõ ràng; khuyến khích có phụ đề tiếng Việt.

Voice

- Thời lượng từ 3 - 8 phút.

- Định dạng MP3 hoặc WAV.

- Âm thanh rõ, không tạp âm, giọng đọc dễ nghe.

4. Tiêu chí chấm giải

- Tác phẩm được đánh giá theo 3 nhóm tiêu chí:

- Nội dung và cảm xúc: 50 điểm - câu chuyện chân thực, có chiều sâu, thể hiện rõ trải nghiệm và sự thay đổi của tác giả.

- Thông điệp và sức lan tỏa: 30 điểm - thông điệp tích cực, có ý nghĩa, tạo đồng cảm và truyền cảm hứng.

- Hình thức thể hiện: 20 điểm - phù hợp với thể loại, rõ ràng, sáng tạo và hấp dẫn.

- Tổng điểm: 100 điểm.

5. Thời gian tổ chức

- Phát động và nhận bài: Từ ngày 11/9/2026.

- Hạn cuối nhận bài: Hết ngày 11/12/2026.

- Công bố kết quả và trao giải: Ngày 31/12/2026.

6. Cách thức gửi bài

- Tác giả gửi tác phẩm cùng đầy đủ thông tin cá nhân gồm: họ và tên, năm sinh, đơn vị công tác/học tập, địa chỉ, số điện thoại và email.

- Email: tienphongedu.admin@gmail.com / Tiêu đề email: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - [Tên tác giả]

- Gửi trực tiếp/bưu điện: Tầng 8, Tòa nhà Báo Tiền Phong, Lô D29 phố Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Đối với tác phẩm video, voice, tác giả có thể gửi file trực tiếp hoặc đường link tải tác phẩm.

7. Cơ cấu giải thưởng

- Giải chính ở mỗi thể loại Bài viết, Video, Voice

- 01 Giải Nhất: 10 triệu đồng.

- 02 Giải Nhì: 7 triệu đồng/giải.

- 02 Giải Ba: 5 triệu đồng/giải.

- 05 Giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.

Giải thưởng phụ

- Giải Câu chuyện truyền cảm hứng nhất: 2 triệu đồng.

- Giải Video ấn tượng nhất: 2 triệu đồng.

- Giải Voice chạm đến cảm xúc nhất: 2 triệu đồng.

- Giải Tác giả đặc biệt - nhỏ tuổi nhất hoặc lớn tuổi nhất: 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Cuộc thi có các giải thưởng đồng hành “Check-in Hạnh phúc” do các đơn vị đồng hành, tài trợ trao tặng theo từng hạng mục và quy định riêng.

8. Quy định chung

- Tác phẩm dự thi phải do tác giả thực hiện, bảo đảm tính chân thực, phù hợp với chủ đề Cuộc thi và không vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục hoặc bản quyền của bên thứ ba. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền đối với hình ảnh, âm thanh, âm nhạc và các tư liệu sử dụng trong tác phẩm.

- Tác phẩm không được sao chép, đạo văn và chưa từng đạt giải tại các cuộc thi khác.

- Tác giả giữ quyền tác giả đối với tác phẩm. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm phục vụ hoạt động truyền thông, quảng bá và các chương trình cộng đồng của Cuộc thi, có ghi tên tác giả và không phát sinh thêm nhuận bút.

- Ban Tổ chức có quyền từ chối, loại tác phẩm hoặc thu hồi giải thưởng nếu phát hiện tác phẩm vi phạm thể lệ, bản quyền hoặc các quy định liên quan.

- Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn, biên tập để xuất bản trong Tuyển tập “Check-in Hạnh phúc” và giới thiệu trên các nền tảng truyền thông của Cuộc thi và Báo Tiền Phong.

- Quyết định của Ban Tổ chức về các vấn đề liên quan đến Cuộc thi là quyết định cuối cùng.

PV
#Check-in Hạnh phúc #Từ đây có một tôi khác #Khoảnh khắc cuộc sống #Hành trình thay đổi bản thân #Sống tích cực

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