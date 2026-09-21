Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: 740 trường hợp vi phạm đất đai được phát hiện tại một xã

Trần Hoàng

TPO - Qua tổng rà soát, toàn xã Hát Môn (TP Hà Nội) có 740 trường hợp vi phạm đất đai với nhiều hình thức khác nhau. UBND xã Hát Môn cho biết quan điểm xử lý “không vùng cấm, không ngoại lệ”.

Thông tin từ UBND xã Hát Môn (TP Hà Nội) cho biết, qua tổng rà soát, xã xác định 740 trường hợp vi phạm đất đai với nhiều hình thức. Trong đó, có 446 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp; 124 trường hợp xây dựng nhà quản lý phục vụ sản xuất nông nghiệp vượt diện tích quy định; 165 trường hợp xây dựng công trình dưới 20 m² không đúng quy định và 5 trường hợp lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý.

Đại diện UBND xã Hát Môn cho biết, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm để tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp tồn tại trên địa bàn.

Qua rà soát, xã nhận diện hai nhóm vi phạm chủ yếu: Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp và xây dựng công trình phục vụ sản xuất vượt diện tích được phép. Phần lớn vi phạm tồn tại nhiều năm. Có thời điểm công tác kiểm tra, phát hiện chưa kịp thời, trong khi một bộ phận người dân có tâm lý "làm trước, xin sau" dẫn đến công trình tồn tại kéo dài, gây khó khăn cho công tác quản lý.

anh-man-hinh-2026-09-21-luc-102327.jpg
Cán bộ xã tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Xã Hát Môn

Để nâng cao hiệu quả quản lý, xã Hát Môn ưu tiên xử lý các công trình quy mô lớn, ảnh hưởng đến trật tự quản lý đất đai; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với các trường hợp chưa chấp hành, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định, trong đó có áp dụng biện pháp cưỡng chế khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, xã Hát Môn đã triển khai công tác tuyên truyền và ký cam kết với các trường hợp vi phạm về sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà để dụng cụ nông nghiệp, chuồng trại có diện tích trên 20m2 bằng các vật liệu tạm, không kiên cố trên địa bàn các xã cũ (Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Thanh Đa).

Tại đây, lãnh đạo xã Hát Môn thống nhất kiên quyết thiết lập hồ sơ, xử lý các vi phạm phát sinh sau ngày 30/6/2026 và tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ triệt để theo quy định, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trần Hoàng
#Vi phạm đất đai #Hát Môn #Xử lý vi phạm #Quản lý đất đai #Công trình xây dựng #xã Hát Môn #Phúc Thọ #vi phạm đất nông nghiệp #nhà xưởng trên đất nông nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe