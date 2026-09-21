Đại lộ Thăng Long ngập sâu 1 m

TPO - Do nước sông Tích dâng cao làm đường gom và nhiều hầm chui đoạn Km26 - Km28 ngập sâu 0,7-1 m, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu cấm phương tiện lưu thông qua các vị trí ngập và triển khai phân luồng từ ngày 20/9.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nước sông Tích dâng cao khiến cả đường gom trái, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn Km26 - Km28) cùng nhiều hầm chui dân sinh trong khu vực bị ngập sâu từ 0,7 m đến 1 m.

Đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn Km26 - Km28 ngập sâu từ 0,7 m đến 1 m do nước sông Tích dâng cao, lực lượng chức năng đã cấm phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Nhận định tình trạng ngập úng trên diện rộng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua các điểm ngập cho đến khi đủ điều kiện an toàn, ban hành phương án phân luồng chi tiết theo từng chiều di chuyển để hạn chế tai nạn và duy trì lưu thông thông suốt.

Theo hướng từ Hà Nội đi Hòa Lạc, lực lượng chức năng tiến hành đóng cứng đường gom phải tại vị trí Km26, ngay tại khu vực hầm chui dân sinh số 18. Các phương tiện khi di chuyển đến đây sẽ thực hiện quay đầu tại hầm chui số 18 để chuyển sang đường gom trái, hoặc có thể lựa chọn rẽ phải vào tuyến đường liên xã Hạ Bằng, đi tiếp qua đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc, sau đó di chuyển ra nút giao Hòa Lạc để tiếp tục hành trình.

Ở chiều ngược lại theo hướng từ Hòa Lạc đi Hà Nội, đường gom bên trái được đóng cứng tại Km 28+800, thuộc khu vực lối vào cao tốc bên trái. Toàn bộ ô tô và xe máy đang lưu thông trên tuyến đường gom sẽ rẽ phải tại Km 29+00 theo biển chỉ dẫn của lực lượng chức năng, đi qua cầu vượt Phú Cát, tiếp tục qua tuyến đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc để đi vào đường liên xã Hạ Bằng tại vị trí Km 26+00.

Sau khi qua hầm chui số 18, các phương tiện sẽ rẽ vào đường gom bên trái để tiếp tục hành trình di chuyển về trung tâm thành phố Hà Nội. Phương án phân luồng giao thông này chính thức được triển khai từ ngày 20/9 và duy trì liên tục cho đến khi tình trạng ngập úng được khắc phục hoàn toàn.

Nhằm triển khai phương án đồng bộ, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân trong khu vực và các chủ phương tiện nắm rõ phương án phân luồng, tránh đi vào khu vực nguy hiểm gây mất an toàn và ùn tắc.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí nhân lực, thiết bị phối hợp phân luồng, khẩn trương khắc phục hạ tầng hư hỏng và bám sát phạm vi ngập để đề xuất phương án xử lý kịp thời. Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Sở Xây dựng trực tiếp điều tiết tại các vị trí ngập sâu, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc.